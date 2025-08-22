Opinión | La claraboia
Els poemes de Hannah Arendt
La poesia l’escriu en alemany: és l’últim refugi íntim que li resta de la llengua materna; la infantesa, la joventut, la poesia, la llengua alemanya
Escorcollant entre la prestatgeria dels estimats llibres en una sessió d’oci creatiu mentre suportem amb estoïcisme, un any més, un tòrrid agost, m’hi he retrobat de bell nou amb la traducció al català de l’alemany dels poemes de Hannah Arendt (1906-1975) que Lola Andrés i Anacleto Ferrer (excel·lent torsimany de Hölderlin) van publicar fa dos anys en Edicions del Buc. Magnífica edició ben acurada, elegant i pulcra de l’obra lírica d’una controvertida i polèmica intel·lectual jueva que no va voler publicar en vida els poemes per la seua convicció estètica i ètica que era necessari separar allò que és privat del que és públic. La seua devoció per la poesia venia d’antic: als catorze anys ja llegia poesia en grec.
Són setanta-un poemes que abracen dos períodes ben significatius: els anys de formació i la relació d’amants furtius amb el filòsof Martin Heidegger (1889-1976), un home casat i amb dos fills setze anys major que ella, i els anys d’exili als Estats Units. Una relació passional que, malgrat la distància posterior, sembla que la llavor emocional va durar tota una vida. Passional i de mútua admiració intel·lectual, però contradictòria i difícilment assimilable. Ella és una dona jueva que col·labora amb el sionisme inicialment, i ell, a més d’haver escrit un llibre que somou la filosofia del segle XX (Ser i Temps), és un militant nazi, informador de la Gestapo en assumptes sinistres, com està documentat, i que mai no va demanar perdó per la seua complicitat amb el nazisme.
Són poemes de melangia amorosa, els de la relació amb Heidegger, i poemes més abstractes i de pensament els de l’emigració, si de cas de caràcter elegíac, recordant la figura d’altres amics morts com Walter Benjamin i Hermann Broch. Hannah Arendt escriu els assajos polítics en anglés mentre viu l’exili als Estats Units. Coneix també el francés perfectament, però, al capdavall, manté les distàncies. La poesia l’escriu en alemany: és l’últim refugi íntim que li resta de la llengua materna; la infantesa, la joventut, la poesia, la llengua alemanya.
En una famosa entrevista televisiva del 1964 amb el periodista Günter Gaus, que he revisitat en YouTube, Arendt diu que no enyora res de l’Alemanya d’abans de Hitler, però que sempre s’ha negat a perdre la llengua materna, allò que roman de manera irrenunciable en un racó del cervell. Si fa no fa, una excel·lent aportació de Lola Andrés i Anacleto Ferrer.
