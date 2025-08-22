Incendios, más allá de un pacto de Estado

Extinción de un incendio en A Coruña. / Efe

Es preceptivo ordenar las ideas, calmar emociones y apuntar bien antes de disparar letras y palabras para intentar dar en la objetiva diana, en un tema tan sensible como los incendios que asolan el oeste de nuestro país.

Hablamos a día de hoy de 40 incendios activos en Cáceres, León, Zamora y Orense, que se han cobrado vidas, arrasan bosques y poblaciones, y lo peor, fluyen descontrolados porque las altas temperaturas, la escasa humedad y la falta de recursos adecuados, no pueden ya hacerles frente al haber adquirido proporciones devastadoras.

Pero analicemos la situación que no es novedosa, año a año se repite, hemos visto a nuestros vecinos portugueses en temporadas veraniegas anteriores, como el fuego convertía en cenizas decenas de miles de hectáreas. ¿Hemos hecho algo?. ¿Hemos aprendido y nos hemos preparado?. La respuesta es clara, NO.

Dicen las escalofriantes estadísticas que en lo que va de 2025 han ardido más de 380.000 hectáreas en 228 incendios, el peor registro en 30 años. El 80% son provocados por las malas prácticas agrícolas al quemar rastrojos, utilizar maquinaria y otros errores o descuidos, o bien intencionados para generar terreno de pastos y recalificar el uso del monte que suponen un 28% del total de provocados.

Primavera lluviosa, verano seco con semanas de extremo calor, despoblación y abandono rural, falta de cuidado del monte eliminado las prácticas tradicionales, escaso compromiso y falta de coordinación de las administraciones local, autonómica y nacional sin presupuestos, reducidos recursos brigadistas y materiales adecuados, son las causas fundamentales que nos han llevado a la actual catástrofe nacional.

Es fácil decir que el cambio climático nos aboca a fenómenos extremos. Es irresponsable y negligente afirmar que lo que necesiten las autonomías deben pedirlo al gobierno central, cuando los recursos deben activarse en el mismo momento de la perentoria necesidad por aquellos que los tienen a su mando. También es ponerse de perfil y no coger el toro por los cuernos, cuando se pone encima de la mesa la conveniencia de un Pacto de Estado Contraincendios, siendo preocupante el momento actual con el fuego en los montes gallegos, cacereños o leoneses. Y no menos dramático que todo esto se plantee tras diez días de espera vacacional con más de 300.000 hectáreas calcinadas.

Cuidemos los montes en otoño e invierno con tareas preventivas de deforestación, incrementemos los recursos personales y materiales con presupuestos potentes, legislemos con dureza las penas para los pirómanos y negligentes, creemos organizaciones bien dotadas, entrenadas y coordinadas en la lucha conta el fuego, pongamos la tecnología al servicio de la detección temprana de incendios con el uso de cámaras térmicas, creemos cinturones contraincendios en el entorno de las poblaciones rurales y mantengamos limpios los cortafuegos en los montes.

Estas y otras medidas son necesarias para que los próximos veranos nuestras reservas naturales estén protegidas y no ardan miles de hectáreas de pinares y monte bajo. El compromiso y responsabilidad de las administraciones es imprescindible. Se lo debemos a los que han perdido la vida y sus casas. Es una obligación ineludible.