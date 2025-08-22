Rusia 10 Gaza 0

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), recibe al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca. / Hu Yousong I Europa Press

Evidentemente no estamos hablando de un partido de fútbol entre estos dos contrincantes, sino de algo mucho más importante. La consagración del doble rasero, de las dos varas de medir, de la hipocresía de Europa en relación con el problema de Gaza y Cisjordania.

Nadie pone en duda la necesidad de acabar cuanto antes el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ni tampoco que termine de la manera lo más justa posible, y para eso es necesario la mediación diplomática de Estados Unidos y Europa. Demasiado tiempo está sufriendo el pueblo ucranio los embates del ejército ruso, y todavía más, por razones estratégicas en estas últimas semanas. Y, también, muchas familias rusas siguen con muchas inquietud la evolución del conflicto, temiendo por la vida de sus maridos y sus hijos. Es evidente que esta guerra está teniendo lugar en el continente europeo, y que eso toca de cerca a muchos países del entorno. Y, por supuesto que Europa se ha implicado desde el principio en las sanciones a Rusia para que parara la guerra de ocupacion. Por todo esto, me parece estupendo la implicación de Europa, aunque no haya unanimidad entre los veintisiete miembros, en la resolución del litigio. De todos modos para su desenlace final todavía me parece que quedan muchos telediarios. Esperemos que un pronto alto el fuego devuelva a todos los implicados a retomar su vida cotidiana con mayor tranquilidad.

Dicho esto, queda claro que las últimas acciones de Europa demuestran claramente una implicación muy sustancial, que se echa de menos en otro conflicto mucho más lacerante que genera unos niveles de inhumanidad infumables para la mayoría de los ciudadanos de nuestro mundo. Los valores que representa la historia de los países de la Comunidad Europea no puede tolerar la existencia de un “genocidio” en el siglo XXI. Entre Gaza y Cisjordania no existe ninguna guerra. Está claro que estamos ante la exterminación de un pueblo que sufre una sangría diaria de muertes absolutamente injusta e intolerable. Hoy, ser palestino en Gaza o Cisjordania, significa una condena a muerte, que llegará en forma de balas, bombas, de hambre o de falta de asistencia sanitaria. Y, todo esto sucede ante los ojos de todo el mundo. Ya nadie puede alegar desinformación o manipulación. Israel intenta ganar la batalla del relato, pero es imposible. Y la verdad de lo que está aconteciendo en Gaza y Cisjordania nos la van contando testigos directos, ya que la prensa extranjera no tiene acceso, pero algún día se sabrá todo y esperemos que sea juzgado.

Me alegré mucho de la presión que se ejerció ante el volátil y desconcertante Trump, con la peregrinación de los máximos líderes europeos para apoyar a Zelensky, aunque parece que Trump ha lanzado la pelota al tejado de los europeos. Pero me pregunto: ¿estarían estos líderes y alguno más dispuestos a presentarse en la Casa Blanca para presionar sobre la resolución del conflicto en Gaza y Cisjordania? ¿estarían dispuestos a viajar a Israel para exigir un alto el fuego y a Gaza para decirle a Hamás que deponga las armas y se disuelva como grupo armado? Excepto algunas escaramuzas al respecto del reconocimiento del Estado Palestino no se aprecia en el horizonte entusiasmo de Europa por implicarse a fondo en la resolución del conflicto. De momento, la peregrinación de los líderes europeos a Estados Unidos es gasolina para Netanyahu, ya que sabe que no irán tan lejos. Los unos por unas razones y los otros por otras. Y tampoco hay minerales. Hipocresía supina de momento. Y lo mejor para Ucrania.