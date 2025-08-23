Amarga ceniza

Cientos de personas salen a la calle en Vigo a protestar por la gestión de los incendios... bajo la ceniza / Alba Villar

¡Cuánto daríamos por alejar de nosotros esta amarga sensación! La tuvimos cuando apreciamos que el Sr. Mazón no estaba interesado en salvar vidas y haciendas de sus gobernados, o cuando vimos que el segundo escalón de su gobierno, aunque tuviera interés, carecía de las competencias para hacer frente a una situación catastrófica. La volvemos a tener ahora, cuando ya arden cuatrocientas mil hectáreas de bosque y de campo. Los presidentes regionales han dado la cara tarde y mal, pero sus segundos escalones parece que también carecen de las competencias adecuadas, si escuchamos las angustiosas voces de los que trabajan en el tajo.

Como sucedió con la Dana de octubre pasado y como mostraron las reacciones posteriores, los defectos clamorosos de la administración autonómica no mejoran la imagen del gobierno central, por mucho que Óscar Puente se empeñe en intentarlo con su forma estéril de hacer política. El personal está instalado en la percepción correcta de que, si la administración regional no funciona ante un problema que afecta de forma masiva a la ciudadanía, la administración central tiene que intervenir, porque ambas tienen un único objetivo: proteger vidas, derechos y bienes de la ciudadanía. Al final, lo evidente es que, en las ocasiones decisivas, las administraciones prefieren echarse el muerto unas a otras.

Así, no vemos la manera de alejar la sensación de impotencia y desprotección. El sistema político español muestra su disfuncionalidad más profunda cuando se dirige a explotar, como decía Santiago Alba, “la rentabilidad moral de la figura del culpable”. Pero un sistema político no es una sede de juicio moral, ni una confusa oficina de sentenciar culpabilidades cruzadas. Con esta comprensión, es normal que la política la hagan los tribunales. Cuando actúan así, los principales actores del sistema político revelan que no tienen nada que decir sobre actuaciones positivas, soluciones, planes y previsiones. Que hayamos tenido que esperar a comer ceniza y a pisar toda esa tierra calcinada para proponer un pacto de Estado, es ya una confesión de incuria y de improvisación.

Pero, aunque todos los tribunales de Europa se pusieran a juzgar la responsabilidad de nuestros principales políticos, no por eso estaríamos en condiciones de tener representantes competentes y respetables. Lo que hemos visto nos sugiere lo contrario. Todo puede ser peor, y de hecho lo ha sido. Los tribunales nos pueden enseñar lo que está mal, pero no lo que está bien. Así la amargura se hace insuperable. Mientras no cambie la comprensión profunda de la política, nada habrá cambiado.

No conocemos las causas de que casi medio millón de hectáreas se queme en diez días, con miles de paisanos angustiados, abandonando sus casas y sus tierras sin saber si volverán a ellas. Pero por las reacciones de nuestros políticos, de una bajeza improbable en cualquier vecino normal, deducimos que sea cual sea la participación humana en ese resultado catastrófico, ellos no la mejorarán. Es terrible apreciar que esa bajeza -la del Sr. Bendodo es arquetípica- sea tanto más intensa cuanto más cercana se pronuncie respecto del líder supremo en cada partido. Con ello se nos sugiere que hablan sólo a su partido, y que los demás no debemos tener esperanza.

En todo caso, lo que puede ser objeto de consenso ciudadano es que zonas empobrecidas, cuyo único recurso consiste en la belleza de sus tierras, pierden lo único que podía compensar unas vidas lejanas de los intereses del poder y abandonadas por la administración. Ganadería, aprovechamiento racional y sostenible de sus bosques, turismo rural, eso es lo que se lleva el fuego. Se trata de la última posibilidad de supervivencia de una gente y de una cultura ancestral, anclada en la modestia esencial de una relación profunda con la tierra. La causa puede ser oscura, pero el efecto es luminoso. El humo infame de la confusión política no lo ocultará.

Los defectos de la clase política española instalada en los dos grandes partidos -¡cómo suena a VOX eso de que “el fuego no se apaga con ideología”!- no queman el monte, pero sin duda amenazan nuestra esperanza de llegar a ser un pueblo capaz de controlar sus problemas fundamentales. Lo vemos con el cambio climático y lo vemos con la vivienda, pero también con la educación y con la salud, los cuatro grandes problemas que amenazan a nuestra sociedad. No se trata de algo concreto o superficial. Se trata de una forma de comprender la función y el alma de la política.

Cada vez que hemos conocido una situación dramática, desde 2008, la misma forma de comportarse ha reemergido. Hablo del tipo humano del político, cuya aspiración es enseñorearse del poder, con desprecio de los problemas del público. Creíamos que el 15M nos traería esa nueva comprensión alternativa, y de eso iba el espíritu republicano. Pero de aquella decepción solo quedan algunos náufragos que tendrán que recomponer una balsa con los maderos de los barcos quebrados.

Sin embargo, los náufragos deben sobrevivir, porque nadie sabe lo que albergará el futuro. Existen, aunque no sean suficientes ni mucho menos como para reclamar una adhesión rotunda, incondicional al presente. Pero sabemos que todo será todavía peor si ellos desaparecen. Mientras tanto, es triste volver a cantar aquello de “Diguem no, nosaltres no som d’eixe mon”, como cuando teníamos enfrente una oprobiosa dictadura. Los callejones sin salida no siempre son los mismos, pero todos elevan muros que impiden evolucionar a los pueblos. Y así parece que a otro callejón involutivo nos lleva esta indigna batalla entre el PP-VOX y el PSOE.