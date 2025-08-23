Olor a césped recién cortado

Carlos Álvarez estará contra el Barça. / Francisco Calabuig

Nos moríamos de ganas de pisar un campo de Primera. Que se lo digan al millar que animó a los nuestros en Gasteiz. El regreso a Valencia, sin embargo, tuvo un aire tristón. Se puede perder, claro, y este año ocurrirá a menudo. Pero las sensaciones, ante un rival directo, fueron decepcionantes: falta de ambición, “cagazo” (en célebre expresión acuñada por nuestro Juanlu) y dudas sobre unos cuantos futbolistas, sobre si algunos tienen (o mantienen) nivel para la élite.

Es cierto que Carlos Álvarez estaba entre algodones y que no pudimos ver a Matturro, Arriaga, Olasagasti o Koyalipou, y solo unos minutos de Moreno. Hay confianza en que Rodas y Gila han mejorado la plantilla. Sin embargo, ha llegado mucho cemento para la brigada de zapadores del equipo y escaso talento, algo que podría equilibrar Iker Losada. Se confía, además, para la creación, en Álvarez, en Lozano y no sé si también en la resurrección (aún) de Pablo.

Así las cosas, ¿qué puede esperar la afición granota ante el Barça? Tras la imagen ofrecida en Álava, ¿es plausible tener la ilusión de una campanada como aquellas del Llevant de Paco López? Lo siento. Soy un optimista enfermizo, pero esta vez tengo todas las dudas del mundo. Hubiese preferido otro rival para el re-debut de Orriols en Primera, más teniendo en cuenta la cantidad de gente joven que se ha incorporado a la fe granota en los últimos años, y que podría llevarse un chasco considerable. Confieso que a mis hijos les he preparado para lo peor. Y si, por una de aquellas, sacamos algo, la alegría será aún mayor.

Tras su declaración de intenciones en Vitoria, al sacar un cuarto central por un delantero en el 84’ para aguantar el empate, intuyo que Calero ensayará ante el Barça un catenaccio sin balón, algo que este equipo nunca ha ejecutado y que es una quimera incluso para grupos con una disciplina táctica estajanovista, de la que estamos a años luz, como evidenciaron los constantes desajustes en las coberturas ante el Alavés. Por momentos, Carlos Vicente parecía Lamine Yamal, justo el que viene ahora, con sus amigos Pedri, Olmo y Raphinha.

¿Que si firmo un empate? ¿Vosté què creu? En todo caso, por la que pueda caernos después, disfrutaré, como vengo haciendo durante décadas, del retorno al Nou Estadi: bajaré a las primeras filas para olisquear el césped y observaré el sol poniente mientras se llenan las gradas y saludo a amics i coneguts. ¿Recuerdan al Coronel Kilgore en Apocalypse Now? “Me encanta el olor a césped recién cortado por la mañana”. Pues eso, pero a boqueta nit.

••• 20.000 GRANOTES. Somos cerca de 20.000 socios, y podríamos haber sido muchos más. Tras escuchar todos los argumentos del club, no sé si me convence la idea de disponer de 4.000 entradas en cada partido para “hacer caja”. La previsible afluencia masiva de aficionados rivales en nuestra grada en muchos partidos puede ser asfixiante. Ante el Barça, con todo el papel vendido hace días, lo comprobaremos. Argumentan también que LaLiga presiona en esta dirección, pero el Llevant no puede diseñar su estrategia social en función de lo que crea Tebas que debemos ser lo que él considera “clubes-comparsa” de Primera.