Enrique Saura en el partido Osasuna-VCF de la Liga 80-81, correspondiente a la penúltima jornada. / Bernat Navarro Porter

Precedido por la aureola de club poderoso, el Valencia se presentó en Pamplona sumido en la máxima decadencia Una pancarta repleta de ironía apareció en la zona más beligerante y conflictiva de El Sadar, ocupada en gran parte por el grupo radical “Indar Gorri”. En aquellos años, la boca del lobo. Un mensaje de bienvenida inspirado en una célebre telenovela mexicana que causaba furor por entonces. “Los ricos también lloran”, fue el lema que saludó a un rival con el agua al cuello. Un gigante con pies de barro. Era la tarde del domingo 16 de marzo de 1986, con las fallas plantadas, y el conjunto de Mestalla desprendiendo el inconfundible olor del “ninot” devorado por las llamas.

Se jugaba aquel día la jornada 29ª de la Liga 85-86, tan sólo quedaban 5 para la conclusión y el equipo dirigido por Alfredo di Stéfano se jugaba la permanencia. Penúltimo, empatado con Osasuna, y a dos puntos de la salvación, el encuentro era una final, vital para ambos, y decisivo a esas alturas del campeonato. En la primera vuelta, en Mestalla, se registró un empate a uno. Fernando Gómez marcó el gol local y a continuación, erró un penalti; todo eso sucedió antes del descanso.

Para el Valencia, los desplazamientos a Pamplona se habían convertido en una maldición. Aquella tarde se ratificó con la derrota por 2-0. Seis visitas seguidas y otras tantas derrotas, con el común denominador de recibir en todas ellas dos goles en contra. Ese período describe la progresiva devaluación del Valencia, que pasó de ser un equipo puntero a principio de la década, para acabar convertido en carne de descenso. Osasuna reapareció en la máxima categoría en el ejercicio 80-81, después de mucho tiempo vagando por segunda y tercera. El Valencia se desplazó a El Sadar en la penúltima jornada con opciones matemáticas de aspirar al título. Una semana antes, un empate en casa ante el Atlético, había reducido esas posibilidades. Quedaban dos partidos y estaba a dos puntos del líder, la Real Sociedad.

Las esperanzas se esfumaron tras una decepcionante actuación. Osasuna se impuso por 2-0. Adiós a luchar por la Liga tras dos goles recibidos en el primer tiempo, uno al principio, y otro al final. En la segunda parte no hubo reacción. Pasieguito introdujo un cambio ofensivo en el intermedio: el delantero Gálvez reemplazó al centrocampista Castellanos, pero todo siguió igual. El arbitraje corrió a cargo del catalán Enríquez Negreira. En las siguientes visitas se repitieron las derrotas y el mismo guarismo en contra. Siempre se encajaba un par de tantos. En ese apartado sobresalía un delantero, el extremo diestro Echevarría, inspirado cada vez que se medía a los valencianistas, a los que marcó un total de 7 goles repartidos en 5 campañas consecutivas, desde la 80-81 hasta la 84-85, entre ellas dos dobletes. Sin ninguna duda, una auténtica bestia negra.

La racha goleadora de Echevarría se cortó en el dramático duelo de marzo del 86. Aquella tarde no pudo batir a Sempere, aunque sí lo hizo un jovencísimo Iñaqui Ibáñez, que seis años después, de cara a la temporada 92-93, fichó por el Valencia. Quienes esperaban un choque competido se llevaron un chasco, los locales se impusieron sin demasiado esfuerzo a un rival hundido anímicamente. Aquel revés cerró un ciclo adverso. Además de Pamplona, los desplazamientos a San Sebastián y Bilbao solían ser sinónimo de derrota. La maldición de los campos del Norte. El Valencia encallaba sin remedio en esos recintos, de vez en cuando obtenía un empate como logro extraordinario. En esa primera mitad de los ochenta fue capaz de vencer en estadios más complicados en teoría, como el Bernabéu, Camp Nou, o Calderón; pero no lo consiguió en Atotxa, San Mamés, o El Sadar.

Crónica del partido en Levante-EMV en el que los valencianistas cayeron por 2-0 y se despidieron de optar al título. / ED

Aquella derrota produjo un gran impacto. La situación del club de Mestalla empeoraba con el paso de las semanas. La crisis inicial se había desbocado y adquirido una enorme magnitud. Se veía venir lo peor. El descenso, esquivado tres años antes de forma milagrosa, se antojaba inevitable esta vez. Antes de viajar a la capital navarra la directiva, presidida por Vicente Tormo, realizó un pago de mensualidades atrasadas con el propósito de estimular el rendimiento de la plantilla. El acicate no surtió el efecto pretendido. Un mes después se confirmaron los peores presagios.

Todo cambió a partir de la campaña 87-88. Recuperada la presencia con los mejores y ejecutada la profunda renovación de la entidad, el Valencia se convirtió en un rival temible en sus visitas a Osasuna. Todos los maleficios desaparecieron. Desde finales de los ochenta encadenó una excelente racha de nueve visitas consecutivas sin perder, con el balance de 4 triunfos y 5 empates. Estas cifras se hubieran invertido de no ser por algún episodio surrealista, protagonizado por el lamentable arbitraje de Díaz Vega en la campaña 92-93, con la anulación de un gol a Fernando Gómez por un absurdo fuera de juego posicional, y la señalización del final del encuentro cuando Lubo Penev se iba solo hacia la portería navarra.