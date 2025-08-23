Opinión
El valencià enfront de l'atac frontal de Vox
A casa nostra, el valencià està sent objecte d'un atac sistemàtic i perillós per part de Vox, un partit polític que no sols qüestiona la seva legitimitat, sinó que pretén arraconar-lo i reduir la seva presència en la vida pública i educativa. Aquestes agressions no són només un atac cultural; són un menyspreu flagrant als drets constitucionals i autonòmics que emparen el seu ús pùblic.
Vox, amb el seu discurs excloent i centralista, ignora deliberadament que el valencià és la llengua pròpia i cooficial de la nostra terra, reconeguda expressament en la Constitució Espanyola i en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. La seva intenció de retallar l'ús del valencià en l'educació i l'administració pública no sols és una reculada cultural, sinó una vulneració clara i directa de la legalitat vigent. Aquestes posicions no sols atempten contra una llengua viva i mil·lenària, sinó que també busquen sembrar divisió i confrontació entre els ciutadans de la nostra Comunitat.
La defensa del valencià és, a més, una defensa de la diversitat, la convivència i el respecte a les identitats pròpies dins del marc democràtic. L´ Éstatut d´Autonomí, les lleis de Les Corts que l´emparen, i les institucions autonómique que garantitzen el seu ús, són instruments essencials per a garantir que la nostra llengua no desaparegui ni sigui relegada al silenci. El valencià és un dret, no una concessió, i qui pretengui esborrar-lo de la nostra vida pública està atemptant contra la pluralitat i la democràcia. Molt més que un simple mitjà de comunicación, és un patrimoni cultural, un senyal d'identitat i un vehicle per a la cohesió social a la Comunitat Valenciana.
La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), creada en 1998 siguent el Partit Popular qui presidia La Generalitat i tinguent la majoria a Les Corts, és la institució oficial encarregada de vetllar pel coneixement, la regulació i la promoció del valencià, reconeixent el seu valor i garantint la seva normalització en tots els àmbits. La AVL té com a missió principal establir les normes lingüístiques pròpies del valencià, promoure´l a l'educació, mitjans de comunicació i administració pública. Des de la seva creació, ha publicat diversos diccionaris, gramàtiques i manuals que han contribuït a l'estandardització i difusió del valencià. A més, la AVL actua com un baluard contra la desinformació i els atacs polítics que pretenen minimitzar o negar la legitimitat de la llengua valenciana. El seu treball és fonamental perquè el valencià continuï sent una llengua viva, moderna i adaptada als temps actuals.
L'ús social del valencià és una expressió de la diversitat cultural i lingüística que enriqueix a la Comunitat Valenciana. Segons dades de la Generalitat Valenciana, en 2023 al voltant del 35% de la població valenciana utilitza el valencià habitualment, i més del 60% té algun coneixement de la llengua. Aquests números reflecteixen una realitat dinàmica, on el valencià conviu amb el castellà i continua sent una part essencial de la identitat local.
Promoure l'ús social del valencià no sols preserva la llengua, sinó que enforteix el sentit de pertinença i la diversitat cultural. L'educació en valencià, en els mitjans de comunicació i les activitats culturals, són pilars fonamentals per a la seva supervivència i desenvolupament.
El partit polític Vox i els seus portaveus a Les Corts han protagonitzat una campanya a la Comunitat Valenciana que qüestiona la presència i l'ús del valencià, proposant mesures per a reduir el seu pes en l'administració i l'educació. Han condicinat l´ aprobació de lleis, com el Presupost del Consell de 2025 a greus retallades, com a filibusters front al seu botí. Aquestes iniciatives no sols suposen una reculada en drets lingüístics reconeguts, sinó que amenacen la convivència i el respecte cap a la pluralitat cultural. Es tornar al segle passat, a l´any 1979, on mai mès tindriem que tornar.
És important assenyalar una vegada mes, que la Constitució Espanyola reconeix el dret a la protecció i promoció de les llengües pròpies de les comunitats autònomes, i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià garanteix la seva normalització. Per tant, els atacs de Vox que pretenen menyscabar el valencià no sols manquen de fonament jurídic sòlid, sinó que ignoren el valor social i cultural de la llengua. Defensar el valencià és defensar la Constitució, els nostres drets i la dignitat cultural de casa nostra. No podem permetre que discursos d'odi i exclusió lingüística imposin la seva agenda retrògrada.
El valencià és un patrimoni comú, un símbol de la nostra identitat i un vehicle de cohesió social. Apostar per el seu ús públic, la seva promoció i normalització és apostar per un futur inclusiu i respectuós amb la diversitat. En aquesta lluita, no hi ha espai per a la indiferència ni la passivitat. Cal combatir-los, siguen uns lleials ussuaris de l'idioma!
- La aparición del “dragón azul” obliga a cerrar playas en Alicante
- Los mayores que repitan viaje en el Imserso recibirán una penalización
- Verònica Cantó, presidenta de la AVL: 'Lo que está pasando con el valenciano sería impensable que pasara con otra lengua
- Adiós al cruce de alto riesgo de la plaza de San Agustín de València
- Aemet anuncia lluvias y granizo en buena parte de la Comunitat Valenciana este fin de semana
- Qué es 'la acera de la muerte' de la calle San Vicente
- Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina
- Ni rojos ni etarras: la curiosa 'norma' de una playa valenciana