El día en que me convertí en ladrón de coches

La canción del verano / Levante-EMV

Dicen que en los veranos nunca pasa nada. Y es todo lo contrario. Cada vez son más estrambóticos. Que no haya una canción del verano ya es un cambio sustancial. A lo mejor sí que la hay, pero yo me quedé con Un rayo de sol y La barbacoa poco antes de la extinción de los dinosaurios. También dicen tópicamente que en los veranos el mundo se relaja, como si Netanyahu se hubiera alquilado un apartamento en Benidorm y se pasara el día bajo una sombrilla para aliviar el calorazo asfixiante de las bombas que lanza día y noche para acabar con Palestina.

Ya no hay distingos entre unas estaciones y otras. Pobre Vivaldi. Que la gente se esté muriendo por las temperaturas que convierten Groenlandia en una merengada decía M. Rajoy que no es para preocuparse, que su primo era un entendido en la materia y lo del cambio climático era un cuento más chino que la revolución cultural de Mao Txe-tung. Y si no, que se lo pregunten -lo de Mao, digo- a María de los Llanos Massó, la presidenta de las Corts Valencianes, que es a tope de Abascal y dijo no hace mucho que si Mónica Oltra regresa a la política lo que se nos viene encima es la dictadura de Pedro Sánchez, que ya sufrimos como buenos y esforzados penitentes, pero en chino comunista. Esa mujer da para una serie distópica de ocho temporadas por lo menos en la remozada HBO Max o Movistar. Se lo digo yo, que no soy de series pero, conociéndola, seguro que El cuento de la criada se quedaría a la altura del betún comparada con la que protagonizaría en plenitud de estrella la señora presidenta.

Decir que este verano es de los que transcurren en medio de una calma chicha sería una ofensa no sólo a la realidad sino al sentido común. El suelo tiembla y todo se desmorona, pero no como cuando Ingrid Bergman y Humphrey Bogart se amaban en Casablanca y las bombas no eran bombas sino un gracioso espectáculo de fuegos artificiales. “Mires pande mires, to es mortífero”, como decía el tío Bulla, que era anarquista y al mismo tiempo algo así como un lúcido profeta de los tiempos revueltos. No resulta fácil aislarte de lo que pasa. El ruido nos alcanza estemos donde estemos. Pero bueno, dejemos al verano en paz. Yo acabo de ver y escuchar La barbacoa en el YouTube y no me siento más gilipollas que cuando me toca ver y escuchar a María de los Llanos Massó decir eso de que si le hacemos caso a Mónica Oltra pronto iremos con el Libro Rojo en las manos y se nos pondrán los ojos como a Marlon Brando haciendo de japonés en la película La casa de té de la luna de agosto. Lo que no sé es qué decir del asunto que dio pie al título una miaja tremendista de esta columna. Se lo cuento a ustedes.

Fue en L’Eliana, el pueblo donde se refugia mi amigo Manuel Aznar Soler, un profesor que sabe del exilio republicano español lo que no está escrito. Veníamos de visitar la magnífica exposición que sobre la vida y la obra de Miguel de Molina han montado en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. Llegados a su chalet, entró para cambiarse a pinta de verano y yo aproveché para intentar sacar la hojarasca seca que se cuela por el capó del coche. Es bastante moderno. Cuando viajo lejos, me paso el rato hablando con él. De vez en cuando me cabreo porque el GPS me ha llevado a un callejón sin salida veinte veces seguidas y me contesta que tranquilo, que la vida no va siempre cuesta arriba. Menudo imbécil.

Tengo el coche seis años y cómo demonios se abre el puto capó después de darle a la palanquita interior. Meto la mano de mil maneras en la ranura. Y ni flores. A punto de la rendición, pasan por la Pinaeta del Cel un hombre y una mujer con pinta de vecindario amable. Ella me pregunta si me pueden ayudar en algo. Es que no sé cómo se abre el capó. Eso le digo y ella le pregunta al hombre si me puede ayudar. Y claro que me ayuda. Mete la mano por la ranura. Y el capó, como si hubiera sonado el abracadabra, se levanta y allí está la hojarasca de media Amazonía. Les doy las gracias y amablemente siguen su paseo hacia la noche. Y es entonces cuando caigo: ¡pero si creerán que el coche era robado! Normal, ¿no? ¿Qué habrían pensado ustedes? Me cagué en la hojarasca, en los coches que hablan pero no hay manera de que te digan cómo hostias se abre el capó, en Netanyahu y las bombas que no son las de Casablanca. En todo lo cagable. Si me oye María de los Llanos Massó me lleva directamente a que me corten la lengua los de Manos Limpias.

No sé si hay la más remota posibilidad de que esta columna llegue a la pareja que se iría convencida de que le habían echado una mano a un ridículo ladrón de coches, un tontarra que no sabía ni cómo se abre un capó. En todo caso, mi gratitud infinita por la ayuda y sobre todo porque no avisaran a la policía. “Este domingo, con todos los amigos / nos vamos para el campo a comer la barbacoa…”. Pues eso.