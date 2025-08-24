Las playas valencianas necesitan más atención

Una mujer sale de la playa en Bellreguard, una de las zonas del litoral afectadas / Perales Iborra

A las playas valencianas les sucede algo este año. Este es el comentario más escuchado durante el verano entre los bañistas y no les falta razón. Desde el mes de junio, Levante-EMV ha estado informando del incesante goteo de cierres de playas de norte a sur de la Comunitat Valenciana por diferentes motivos, aunque todos ellos unidos con un cordón umbilical común de la suciedad. Entre sus causas están las consecuencias de la riada del pasado octubre, el calentamiento del mar por el cambio climático, los vertidos de las acequias o el arrastre de los barrancos.

Los expertos señalan que parte de lo que ocurre este verano es consecuencia de los enormes destrozos causados por la dana. La barrancada destrozó 123 depuradoras y 150 kilómetros de colectores que emitieron toneladas de suciedad al subsuelo y a las acequias, pero también a l’Albufera y al mar. Todavía ahora se pueden ver pequeños trozos de caña en la arena de las playas y, de hecho, se ha recomendado el uso de sandalias en una larga franja de costa para evitar hacerse daño.

Pero la suciedad en las playas tiene más elementos extras, ya que no solo viene provocada por las consecuencias de la riada. El calentamiento del mar, los vertidos de las acequias o el arrastre de los barrancos (todos, no solo los afectados por los hechos del 29-O), también contribuyen al mal estado de la costa. Una conexión no autorizada o con autorización, pero que haya sufrido daños por cualquier motivo (una avería o fuertes lluvias) está condenada a verter al barranco o la acequia y estos, inevitablemente, al mar. Lo mismo pasa con los emisarios submarinos, cuya rotura ha provocado ya problemas en Xàbia.

Pero hay más motivos, el urbanismo desaforado y el propio calentamiento del mar contribuyen a una peor calidad en el agua de las playas valencianas. El primero, con fosas sépticas en muchos casos o una red precaria de saneamiento, y el segundo, con la proliferación de medusas y daño en la posidonia. En cualquier caso, la persistencia de la actual suciedad preocupa a muchos alcaldes y al sector turístico, pero también a expertos naturalistas. Todos coinciden en que es un problema que se acelera, y que es más complejo de lo que parece. Las administraciones implicadas aseguran que se está trabajando, pero se necesita más coordinación y, sobre todo, una mayor voluntad política.

En breve se cerrará la temporada alta turística con numerosos deberes sobre la mesa. Tras las terribles consecuencias sufridas por el cambio climático en otoño y, ahora en verano, los incendios, las playas también reclaman más atención, no solo como fuente de ingresos sino como un ecosistema natural que se ahoga con tanta contaminación. El reto del futuro para expertos y gobernantes es encontrar el fino equilibrio que lo garantice todo pero una cosa está clara: cuidar nuestro medio ambiente es vital. O las administraciones invierten en protegerlo 365 días al año o convertiremos el mar Mediterráneo en una charca y no en el horizonte azul y económico que la Comunitat Valenciana siempre ha exhibido como orgullo.