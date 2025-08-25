Campo de concentración de Auschwitz, en una foto de archivo / L-EMV

Primo Levi relata un sueño recurrente entre los deportados en Auschwitz: Viaja oníricamente y se ve fuera de los campos de exterminio nazis, ante gente (entre los que se encuentra su hermana) que le escucha, que quiere saber, que se preocupa por él. Sin embargo, tras relatarles la infamia allí dentro vivida, no pasa demasiado tiempo hasta que su hermana se pone de pie y se marcha sin decir palabra alguna. El dolor en estado puro. No importan a nadie. Lo vivido (lo sufrido) no servirá de nada. En el sufrimiento duerme la esperanza de la utilidad para otros, que el daño siente precedente, que se corte, al conocerse, su posibilidad de reproducción futura. Los SS insisten a los prisioneros: Nadie saldrá con vida y nosotros edificaremos el relato que se conozca. La muerte doble, la inútil, la condena absoluta.

Primo Levi, judío, salió, contó y quebró para mejorar el futuro, evitando mucho pero no todo. Hoy sería palestino y, a pesar de difundir la barbarie con videos grabados con su móvil, vería, resignado, como el poder calla ante el genocidio de un pueblo, ante el exterminio televisado. Quizá sean las futuras generaciones, quizá el legado de los que lucharon en el pasado, pero alguien, cuando la razón que impone la Historia se asiente, gritará «lo visteis y no hicisteis nada, sois cómplices». Y no habrá excusas porque la barbarie está en cada mano a través del teléfono. Un niño que corre despavorido tras caerle un misil a escasos metros, otra niña desnutrida que carga con su hermano herido, una madre que llora mientras ve morir a su hija y no tiene un mendrugo de pan con que saciarla…

Estamos ante un nuevo experimento social: El exterminio con permiso de la comunidad internacional, el genocidio con testigos que autorizan con su silencio. Dirá Enrique Díaz Álvarez que la barbarie se anuncia tras la merma de historias. El mundo no puede actuar como la hermana de Levi en sus sueños. Es necesaria la atención, el compromiso de alzar la voz, que cada vecino se convierta en relato. La evocación a través de la vocación. No denunciar hoy lo que está pasando en Palestina es un ejercicio de barbarie. «Tú eres mi tumba, tú, a quien me dirijo, y te tomo por testigo», versará Paul Celan.