Un equipo plano, un club a la deriva

El portero del Valencia CF se lamenta en el suelo tras el gol del Osasuna, a los 8 minutos de partido / EFE

Una actuación preocupante. Una tarde de despropósitos. El Valencia cayó en Pamplona sin ofrecer una imagen mínimamente convincente, todo lo contrario. El partido en El Sadar deja malas sensaciones. Desconexión general, errores inexplicables, que lastran a un equipo condicionado por su permanente provisionalidad. Osasuna, fiel a la fórmula de toda la vida, decidió a las primeras de cambio ante un rival sin tensión y aturdido. La absurda expulsión de Gayá empujó al Valencia a un escenario forzado. Más allá de alguna acción aislada, el equipo de Corberán no supo responder a las exigencias de un duelo en el que el rival fue más aplicado e interpretó mejor las circunstancias. El panorama se complica. La euforia estival da paso a un escepticismo justificado.

Por si algún iluso todavía albergaba fe en el accionista mayoritario, los hechos demuestran que con Lim no hay ninguna esperanza real de crecimiento, más allá de asistir a un ejercicio de pura supervivencia. El club se halla sometido a una política de mínimos y bajo la constante amenaza de caer en las garras de especuladores financieros. La entidad ha perdido su soberanía y ha quedado reducida a objeto de subasta en próximas operaciones financieras, carne de transacciones en mercados internacionales, con el añadido de aprovechar su atractivo patrimonio inmobiliario. Ese es el plan diseñado. La gravedad del asunto se disimuló a finales de junio con un extenso comunicado, redactado en términos triunfalistas, con el propósito de trasladar la creencia de un porvenir espléndido. Una constante desde el primer día. Las grandiosas proclamas lanzadas en 2014, y los sucesivos discursos repletos de promesas -sólo eran falsedades- que, posteriormente, han embaucado al valencianismo, se caen por su propio peso ante la evidencia. Meriton conduce al Valencia a un futuro amenazador, sin que los representantes institucionales se den por enterados. Ellas y ellos prefieren evitar el debate y mirar hacia otro lado.

El estamento arbitral sigue anclado en una vorágine de confusión y sospechas. No ha hecho falta esperar mucho para que se alce el telón de la polémica. La primera jornada del campeonato confirmó los temores. El reglamento se interpreta al servicio de la causa de los más poderosos. Munuera -por parte de padre- y Montero- de madre- protagonizó una actuación deplorable en Mallorca. El colegiado andaluz, exponente del funcionamiento del peculiar sistema de designaciones, se cubrió de gloria. Sus reiterados estropicios no han impedido que se sitúe en la élite de los trencillas. Al Valencia lo masacró en la semifinal copera de 2022 iniciada en San Mamés. El estreno madridista en el Bernabéu se desarrolló bajo los parámetros tradicionales. Sin embargo, el penalti del “Ciutat de València” decretado a favor del Levante UD, ha servido de munición para iniciar la cruzada del victimismo por aquellos que gozan de una protección permanente.

El deporte mundial tampoco ha escapado de la actitud de hipocresía e inacción que demuestra la mayoría de foros mundiales en relación con el Genocidio perpetrado por Israel en Palestina. La muerte de miles de inocentes, la hambruna provocada a propósito, la galería de horrores documentada a diario por quienes se juegan la vida- cerca de 240 periodistas han sido asesinados por el ejército israelí-, no ha merecido más que tibias reacciones de condena y gestos huecos de cara a la galería. Palabras para cubrir la vergüenza. A la UEFA no se le ocurrió nada mejor que extender una pancarta en los prolegómenos de la última final de la Supercopa. El lobby les vigila. Mientras voces como las de Cantonà, Linneker, o Salah se han alzado con valentía denunciado la barbarie, los burócratas se han aplicado en salirse por la tangente. La humanidad asiste impotente a este exterminio sanguinario. Insoportable.n