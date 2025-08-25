“Estás preparado para jugar en Mestalla”

Toda la vida escribiendo textos más o menos cortos y renegando como un loco porque yo tenía que ‘amputar’ y luego los colaboradores enviaban artículos eternos para lucirse y encima no había manera de encajarlos en la página, y ahora lo entiendo todo. Ahora me siento como en una cárcel porque el director de este periódico coarta mi libertad creativa y me obliga a hacer textos que como máximo tengan 650 palabras. ¿Pero esto qué mandanga es? Así que lo de hoy va a modo de resumen corto para que luego el señorito no se me enfade:

Es fútbol y es Mestalla. Sobre los pitos desde la grada hacia un futbolista de tu propio equipo seré claro: es fútbol. Un director deportivo y ex futbolista de mucho nivel me dijo una vez, “cuando un jugador supera la presión de Mestalla, está preparado para todo. Yo he jugado en Mestalla, como local, y como visitante, y esa presión te hace crecer”. Lo dicho, es fútbol… y es Mestalla.

Mola más Mastan. Lo penúltimo de Franco Mastantuono, y digo penúltimo porque siempre habrá una más. Hacer chistes con que toda la grada del Bernabéu le cante ‘Franco, Franco’. Igual ha pasado, pero no imagino al Alianz Arena cantando ‘Adolf, Adolf…’, y algún Adolfo habrán tenido. Ya hay algún periódico que intenta que cale lo de ‘Mastan’. Sinceramente lo prefiero.

Argentina tiene un problema gordo. Lamentables las imágenes que esta semana nos ha dejado el partido de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda, el Rojo, y Universidad de Chile. Se suspendió el encuentro por la pelea entre los ultras en las gradas. Si empezaron unos y respondieron otros, es lo de menos. Lo de más es que unos y otros son unos cafres que deberían tener prohibida la entrada a un estadio de fútbol. Como lamentable fue la inacción de las fuerzas de seguridad. Me cae bien El Rojo porque es el equipo de Jero Freixa, un humorista futbolero argentino que me gusta bastante, como pista diré que es el que se hizo viral junto a su pareja porque un amigo suyo los invitó a su boda y era en junio, en pleno mundial. Y digo me cae bien porque todos hemos de hacer un esfuerzo para no generalizar, cuatro o cuatrocientos violentos no representan a toda una afición, ni tampoco al fútbol. Ultras go home.

Cosas de tontos. Un periodista está viendo un partido de fútbol y dice que el jugador fulanito de tal ha sido el mejor. En redes sociales lo linchan. Sorpresa: el partido no se podía ver porque no se televisaba. Me pasó en una despedida de soltero. Barricada acababa de sacar un discazo con el que volvían a sus orígenes después de algunos experimentos rarunos. En la cena digo precisamente eso, que Bésame es un disco muy bueno y salta uno a llevarme la contraria. Yo todo flipado en plan crítico musical experto en rock argumento que tal canción es así, que la otra es asá y muy directa, pero el tipo no doblaba y seguía discutiendo, yo me encendía por momentos hasta que ya enfadado y casi chillando (o sin el casi) le digo, ¿pero tú has escuchado el disco? Y me dice: “No, pero es que no me hace falta escucharlo”. No son las redes, es la condición humana. Los hay tontos y eso no tiene remedio. Cierto es que un tonto con twitter es más tonto.

Ave María Purísima. En el Chiringuito trincan una cámara y van a los estadios de fútbol a preguntar a la gente qué prefieren, el descenso de su equipo o que su pareja les sea infiel. De entrada, pienso que el periodismo se va a ‘escaparrar’, pero de repente… ¡la madre que me parió, no sé que opción elegir! Recen por mí para que mi mujer no lea esto. Corberán, ¡en tus manos estoy!

PD: 650 palabras clavadas. #libertadcreativaparacarlosbosch