De la lengua y de cosas que solo pasan en esta tierra

Pleno de la AVL en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Desde que era pequeña crecí escuchando que los valencianos no solo nacemos con un pan bajo el brazo sino que, además, venimos al mundo con un título de Filología también. ‘Naixem experts en llengua’, me decía un buen amigo. Se supone que este título intangible es el reconocimiento de salida de nostresenyor al esfuerzo al que te tendrás que enfrentar durante toda la vida y que es algo que, en otras sociedades modernas y avanzadas no sucede: qué idioma hablas, cómo lo hablas y, lo más interesante, para qué lo hablas. Las dos primeras cuestiones van siempre cargadas de una beligerancia tal que agota y hace mucho tiempo que decidí hacer oídos sordos al ruido vacío e improductivo. Me considero una persona inteligente y con ‘trellat’ y ya no entro en ciertos debates.

La tercera cuestión, no obstante, aquella que pregunta para qué lo hablas, me parece la más peligrosa de las tres, porque tiene consecuencias políticas. A los valenciano hablantes como yo se nos presupone, de salida, un interés oculto, una maniobra, una estrategia y hasta unas ganas de ofender que van más allá de la voluntad de comunicarnos en la lengua en que nos hablaron padres y madres. Vaya, en hacer lo que cualquier ciudadano del mundo hace en su tierra con su idioma, sea el que sea. Los valencianos que hablan en valenciano, no. Siempre hay algo perverso detrás del simple hecho de hacerlo y ese algo no es más que ofender a su interlocutor, sea quien sea y hable lo que hable.

Digo todo esto a colación del manifiesto conjunto firmado, ni más ni menos, que por 500 escritores y escritoras valencianas en defensa del idioma frente a las políticas estranguladoras del gobierno del PP en la Generalitat (con el apoyo de Vox). ¿Se imaginan ustedes a 500 intelectuales ingleses o franceses redactando un escrito para protestar porque su gobierno no solo no invierte en la lengua de Shakespeare o Voltaire sino que ahoga económicamente a las academias responsables de su promoción y las ponen en duda? Es de locos. La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, lo expresaba claro en estas páginas : «Lo que está pasando con el valenciano sería impensable que pasara con otra lengua». El mareo constante, la falta de respeto y el ninguneo son pan de cada día, pero lo son más la estrechez de miras y la cobardía de nuestros gobernantes. Y las nuestra por elegirles.