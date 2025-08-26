Opinión | Al tall al tall
De competències i d’incompetents
Un art que els dirigents autonòmics del PP practiquen amb destresa és espolsar-se les puces. Al llarg registre de deixament de funcions agreguen ara la gestió dels incendis. O, més bé, la renúncia de les seues obligacions. El problema, per tant, no són les competències, sinó els incompetents. Quan les coses van malament el codi no escrit és “tirar-li-la-culpa-als-altres”. Va passar amb la dana, i ha tornat a passar amb els incendis. Culpar el govern central és l’eixida d’emergència per on fugen les responsabilitats pròpies fent-les aparèixer com alienes. Passa en les catàstrofes, però també en la gestió diària. Així, la massificació escolar és culpa dels nouvinguts; la congestió hospitalària, dels malalts; la falta d´infraestructures, del Govern central; l’accident de metro, del conductor; l’encariment de l’habitatge, dels ajuntaments; i si és un desastre natural, dels imponderables. Que un govern autonòmic del PP reconega alguna culpa és un propòsit optimista però impossible.
L’onada d’incendis ha evidenciat la ignorància sobre com funciona l’Estat autonòmic. I ací incloc part de la ciutadania, sobretot fora de Catalunya i Euskadi, i bona part de tertulians o totòlegs que igual parlen d’allò que no saben que d’allò que no entenen. A propòsit, de quina galàxia trauen els analistes polítics algunes cadenes? Ja sé que no abunden els experts en el sistema autonòmic com Pérez Royo, Martín Pallín, Javier Aroca i Gloria Marcos, per exemple; i que no totes les periodistes tenen la talla de Silvia Intxaurrondo, Julia Otero, Jesús Cintora, Javier Ruiz i uns quants més. Però és impossible explicar la vergonya (pròpia, no aliena) que sentim alguns davant la indigència intel·lectual i argumental de tertulians que en 2025 ignoren encara les competència de les Autonomies. Perquè no cal desxifrar la pedra de Rosetta per posar-se al corrent. I dic jo: i si al “llançament de culpes”, esport favorit dels dirigents del PP, proposem com a disciplina olímpica el “llançament d’inútils”?
