Opinión
Ernesto Cardenal: 100 anys
Enguany s’acomplix el centenari del seu naixement. D’ell recordava, d’una manera nebulosa el seu pas per la política en la Nicaragua revolucionària, la seua fama d’abast mundial aconseguida per la seua fidelitat a la causa revolucionària, de genolls davant el pontífex rebent l’admonició papal. Certament, havia llegit alguns dels seus poemes, repetisc, ja fa anys. Ara però, he tornat sobre Ernesto Cardenal amb una certa prevenció; una mescla d’enyorança i de temor de trobar-me amb un poeta fàcil. Error. Precaució totalment infundada; tant, que he acabat llegint la seua obra poètica completa, alhora que he sucumbit davant la fascinació del personatge.
Poeta, amb una sòlida formació humanista, inicia els seus versos amb una sèrie d’epigrames d’arrel llatina en els què no són aliens els seus amors de joventut. Ara bé, segons confessa ell en el poemari, dissabte 2 de juny de 1956 es va sentir arrabassat per un amor que estava més enllà dels marcs físics. En conseqüència va marxar a l’abadia catòlica Our Lady of Gethsemani, a Kentucky, pertanyent als monjos de la Trapa. Allà quedà sota la custòdia espiritual de Thomas Merton, qui el va influir intensament. Merton fou un autor rellevant en la tradició mística, així com poeta, crític social i literari. Merton havia entrat en l’esmentada abadia el 1941 des d’on els seus escrits i cartes a líders mundials, esdevingueren algunes de les obres espirituals i socials més llegides del segle XX. La duresa de la vida quotidiana de la Trapa va afectar Cardenal, qui hagué d’abandonar l’abadia. Va acabar la seua formació sacerdotal a Colòmbia, país en el què es va ordenar.
Com havia ocorregut amb Merton, Cardenal, no obstant, la seua condició de clergue, o precisament per això, va comprometre’s socialment i políticament. De fet, ja havia participat en un intent de derrocament del dictador Anastasio Somoza el 1954. A més d’involucrar-se en l’oposició a la dictadura, va prendre partit, definitivament, pels pobres i explotats. D’esta manera, els oprimits i víctimes de la tortura, tant entre la població civil com els opositors, esdevingueren objecte poètic que sempre acompanyaren el poeta. Llegir la seua poesia és recordar el que van ser les dictadures de l’Amèrica hispana.
Memòria: el context històric de la Guerra Freda provocà que, les repúbliques americanes quedaren sotmeses a la influència dels Estats Units amb dictadures sagnants al servici de les grans companyies estatunidenques. L’actuació dels Estats Units en l’America’s Backyard, l’àrea d’influència dels EUA sobre l’Amèrica hispana, sembla haver-se oblidat, però els poemes del poeta nicaragüenc ens recorden que va existir i no precisament per a enfortir les democràcies o el benestar dels pobles. Sembla com si el suport a les dictadures o la subvenció a les guerrilles contra el règim sandinista no hagueren existit mai.
Hom podria adduir que la poesia de Cardenal és un pamflet i, per tant, negligible. Eixa, ja ho he dit, era la meua por. Fals. El repte per a un artista en general i un poeta en particular és, precisament, transcendir la realitat, fer que allò quotidià produïsca un entropessó en la relació del subjecte amb la quotidianitat, en la interioritat del ser. En el cas de la poesia s’aconseguix per diverses maneres. La més senzilla potser siga la rima, efecte relativament tardà en la història de la poesia. Fuster considerava que “toda rima es un ripio” (Levante-EMV, 23 de abril de 2022) i en Anglaterra, ja en el segle XVI començà a emprar-se el “vers blanc”; és a dir, amb absència de rima. Borges considerà que les composicions més difícils eren, precisament, les alliberades de la mètrica i la rima. Doncs bé, Cardenal, utilitza el vers lliure, i l’efecte poètic l’aconseguix, de múltiples maneres, potser la més remarcable siga, precisament, la ja al·ludida mescla temàtica.
En efecte, si prenem com a exemple un dels llibres capitals del poeta nicaragüenc, Canto cósmico, (1989), en ell trobem com a motiu referencial l’Univers, els seus orígens, la seua expansió, la seua composició, les escales micro i macro, així com les lleis que el regixen, amb un rigor i meticulositat extrems. Vinc a dir-ho perquè una constant en els seus llibres és la cita dels autors, tant de la física teòrica com de filòsofs, escriptors clàssics o pares de l’Església i, fer-ho sense pedanteria, sense esdevenir un afegitó, sinó totalment incardinat en el decurs de la composició poètica. I sense solució de continuïtat, en el multivers poètic també apareix la preocupació social, la crueltat del capitalisme, la repressió política i els seus efectes, la tendresa, la sensualitat, l’amor carnal i la mort. El tema del cosmos serà constant ja en la resta de la seua producció (El telescopio en la noche oscura, per exemple). L’origen i el final de la matèria, l’expansió de l’Univers i les partícules fonamentals de la matèria, són motiu d’interrogació, tant física com metafísica per a trobar raó i explicació de la seua creença en Déu.
El poeta va formar part del primer govern de la revolució sandinista com a ministre de Cultura. Joan Pau II va suspendre “a divinis”, junt amb tres rectors més, tots seguidors de la teologia de l’alliberament. Tot i això, Ernesto Cardenal es va separar del Front Sandinista quan considerà que Daniel Ortega havia traït els principis de la revolució. En estos temps líquids, la fidelitat del poeta a la causa dels pobres i al Déu que l’estimà –el papa Francesc li alçà la suspensió-, juntament amb la qualitat poètica de la seua obra, fan de Cardenal un poeta imprescindible i un referent moral.
