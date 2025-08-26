Atardecer en l'Albufera. / Germán Caballero

El viejo maestro sale a la terraza comunitaria frente al mar, en los apartamentos humildes de la franja de arena que va desde la gola de El Perellonet hasta Cullera. Ya ha caído la noche. Ahí sí que pasa suave un casiviento algo fresco. Por fin va a tener un rato de alivio en el agosto de los incendios, de la bolsa de aire tan caliente de África, de los niños fusilados en Palestina.

Echa la cabeza hacia atrás. Respira por fin. Allá la luna anaranjada, luces de barcos gigantes esperando para entrar al puerto.

Sobre la arena, a oscuras, hay un grupo de chavales que no llega a la mayoría de edad, unos ocho o diez. Un par de chicas. Vocean como si estuvieran solos en el mundo y tienen puesto el baflecito de bluetooth con música. Podría ser la macarena o alguna de otro tiempo. El maestro maleducado no tiene que quejarse de que molestan con el trap o el gangueo de los más exitosos cantantes que parece que estén medio dormidos.

Al rato, hubiera preferido mil veces a Mike Towers o Anuel.

Los chavales han puesto a Manolo Escolar, que viva España. Y la cantan.

Las chicas no. Esas chicas no están disfrutando. Es que no conocen a nadie más en la urbanización. Son ellos. Ellas dicen “quita, tonto” y “déjame, imbécil”, solamente.

Y entonces es cuando llega el cara al sol, desafinando y coreando a la noche valenciana. Y el maestro se hunde en la silla de plástico y se amarga el rato, el que iba a ser el mejor rato del día, del día de agosto, el agosto de los incendios.

Tantos años luchando por la cordialidad, la solidaridad, la democracia, la solución pacífica de conflictos y demás.

Piensa que él también fue un ignorante cuando era un chaval, pero no tanto. Estos nuevos quieroynopuedo solo ven películas de superhéroes porque no saben seguir las tramas de las otras y lo que peor conocen es la historia de España.

Pero hay uno de ellos que tampoco está tan feliz como creen los demás. A su abuela la cuida una chica que ha venido de Bolivia y realmente preferiría estar haciendo otras cosas en verano.

Amanece en la terraza vacía y ondean, sujetas a las dos farolas centrales, dos banderas que anoche no estaban. Una es la de Palestina (que por cierto, pensaba el maestro, en Valencia parece que no haya mucha preocupación por los niños tiroteados en las colas del pan; estuvo en Bruselas hace unas semanas y se la encontró empapelada de banderas que al menos hacían ver que sí que sufren y quieren expresar su dolor ante el genocidio) y la otra es la del arcoiris.

La que se armará cuando salgan los primeros bañistas, las madres de esos chavales que ahora duermen.

Después, uno de ellos sonreirá en silencio mirando la bandera del orgullo. Algo dentro de sí le dará gozo al verla ahí.