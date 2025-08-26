Opinión
Valencians de Trellat
L’associació Trellat va nàixer com un punt de trobada de valencianistes. Un grup sincer, sense deutes, democràtic i, sobretot i especialment, respectuós defensor de la identitat valenciana: “Qui perd els orígens...”.
La nostra primera postura social és la lluita, com la del nostre Tirant, “a tota ultrança”, contra les ideologies totalitàries que volen destruir, o diluir, la nostra identitat. La societat valenciana necessita saber qui és, com és, d’on ve, a on va... I som conscients que durant molts anys de prescripcions gramaticals, dogmes endolcits i mitges veritats mos han estat duguent per camins equivocats. No tenim, perque l’hem perduda, banca pròpia, hem perdut les lleis pròpies, no pintem res en la política estatal, etc. Som conscients que la societat valenciana necessita reflexionar, esmenar errors, variar, canviar, evolucionar... i saber construir un futur ben estructurat, segur, clar.
La identitat valenciana és la que és, i no és un a priori polític. Recorden aquella proposta “El País Valencià serà d’esquerres o no serà”, és un dels errors polítics més grans que s’hagen pogut cometre.
En els països, les regions, les nacions i en qualsevol lloc del món hi ha persones de dretes, d’esquerres i etc, com és evident. Per tant, el país, la comunitat, el regne o el etc. que som, o que no som o que no sabem si ho som o no, els valencians i valencianes, serà normal -com ho és la resta del món- o no serà.
Tornem al primer punt: Estem per la identitat valenciana i en contra dels totalitarismes, i també de les mitges veritats lingüístiques, venudes en nom de la ciència més pura i inequívoca i insuperable (quan eixos adjectius només es poden aplicar al dogma). “Ser valencians és la nostra manera de ser”; si mos diguem i mos diuen valencians és perque som valencians. I ho som en primer lloc. Qui necessite més éssers, més adjectius o etc, té tot el dret. Cap al nord o cap a ponent les carreteres estan obertes.
I som conscients que la nostra identitat passa per acceptar que som com som: valencians i valencianes; que la nostra llengua històrica és la valenciana, que tenim minories de parlar churro-aragonés, i també castellanes, incorporades els darrers segles. I mereixen, i tenen, el nostre respecte, pero també els demanem que ajuden -com ho han fet en la consulta de l’ús de la llengua valenciana a l’escola- a la construcció d’una nova societat valenciana en la qual, tota junta, anem fent poble unit en la diversitat, en el multilingüisme, i en la pluralitat, que és color i harmonia.
Benvingudes totes les persones de bona voluntat que vullguen ajudar a construir un projecte com el nostre, valencià i de Trellat.
Signen: Jesús Montés, Enric Fink Hurtado, Lluís Fornés Pérez, Miquel Juraco Agustí, Aurelià J. Lairón Pla, Carmel Roda i Llorca, Josep Saborit Vilar i Isidro S. Tormo García.
