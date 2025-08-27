Opinión | Ni un moment de glòria
Genocidi a Gaza
L’any 1987 Llach va escriure la cançó “Palestina”, la seva lletra reflectia passat, present i futur d’un poble que ve sofrint des que el 1948 les potències occidentals van crear, a la seua terra, el nou estat d’Israel com una manera de netejar les seues consciències davant el genocidi nazi contra el poble jueu. Llach canta “ els teus fills els soterrenquan encara somriuen”. Ara els genocides son els descendents d’aquells que Hitler i els seus van assassinar el passat segle “quan et nafren els braços l'odi esdevé feixisme/ colpejats pels que escarneixen el seu passat”. Segurament molts dels soldats que estan anorreant Gaza i assassinat palestins de totes les edats son descendents d’algun jueu que va perdre la vida a Auschwitz, Mauthausen o a qualsevol altre d’aquells temples d’odi i mort erigits pel nazisme.
La creació de l’Estat d’Israel, des d’un principi, va tindre greus conseqüències sobre el poble palestí davant el silenci de les potències occidentals per les que Israel passà a ser un aliat clau en aquella part del món. Amb l’arribada dels nouvinguts, especialment des de l’est d’Europa i dels Estats Units, més de 700.000 palestins van ser expulsats de les seues llars o van tindre que fugir durant la guerra del 1948, molts dels seus descendents encara viuen com refugiats a diversos països. Els van ser confiscades terres i propietats que passen a mans dels nouvinguts. I aquesta mena d’actuacions, per parts dels israelians, va continuar al llarg dels anys. L’any 1967 Israel va ocupar Cisjordània, Gaza, Jerusalem est i el Golan, mentre les potències europees callaven i els USA es convertien en el principal recolzament de l’expansionisme del sionisme.
Fa dos anys, amb els atemptats de Hamàs contra el Sud d’Israel i el Nord de Gaza,on van morir aproximadament 1.200 israelians mentre més de 250 van ser presos com ostatges, Netanyahu va trobar l’excusa perfecta per començar l’extermini dels palestins de Gaza, duent endavant un genocidi amb xifres esfereïdores, més de 62.000 palestins morts, 14.400 desapareguts entre les runes, 160.000 vivendes destruïdes i 276.000 danyades, al nord de Gaza i la ciutat de Gaza el 70 % dels edificis està destruït, i gairebé dos milions de persones han estat desplaçades del seu domicili. Israel no sol mata amb bales, aquesta és una guerra contra la població civil i el sionisme està utilitzant la fam com arma, els palestins estan morint de gana mentre Netanyahu no deixa entrar els aliments enviats per les organitzacions internacionals.
Israel no vol testimonis dels seus crims, més de 240 periodistes han estat assassinats, gairebé sempre amb l’excusa que son infiltrats de Hamàs, per l'exèrcit jueu mentre el govern israelià invita coneguts “influencers” nord-americans que, per diners, publiquen a Tik Tok falses notícies, fins i tot burlant-se entre muntons de menjar, de la fam dels palestins, als que Israel ha condemnat a morir de gana. Amb el poble palestí els israelians estan cometen un genocidi, Netanyahu no té res que envejar a aquell Hitler dels crematoris, ara l'exèrcit a les seues ordres està assassinant tot un poble mentre els dirigents polítics del món tanquen els ulls i els llops del capitalisme esperen construir un ressort de luxe sobre les cendres de Gaza.
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Éxodo de rayas gigantes a las costas valencianas por los bombardeos en Gaza
- Multan a dos turistas por reservar sitio en primera línea de la playa en Cullera
- Investigan la muerte a golpes de un subinspector de la Policía Nacional en Riba-roja
- Ens Uneix ‘salva’ la Acadèmia Valenciana de la Llengua
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Cortada por completo la A-7 en Picassent tras volcar un camión
- ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?