La lista de Feijóo... mejor un Grand Prix

O sea, que Alberto Núñez Feijóo es de los míos, de los que hacemos listas para todo. Los psicólogos defienden tal costumbre, que sirve para aclarar las ideas y organizar prioridades. Lista de la compra, de asuntos pendientes ordenados por el nivel de pereza que dan, lista de artículos por escribir, de correos aparcados por contestar, propósitos de año nuevo. Anotas una lista de cosas urgentes y ya parece que has hecho la primera y más impostergable, así que aplazas la segunda. Compareció Feijóo morenísimo tras sus merecidas vacaciones y exhibió una lista de 50 medidas apremiantes para evitar los incendios forestales. Suerte que él, desde la cubierta del yate de algún buen amigo, o desde la tumbona junto a una piscina, ha tenido la serenidad y el pulso firme para pensar a medio plazo, cosa que no pueden hacer los que están arrimando el hombro para extinguir los pavorosos fuegos que todavía queman miles de hectáreas de España. Salió el presidente del PP con su lista encuadernada, y una de sus propuestas estrella consiste en elaborar un registro de pirómanos. Su amigo y portavoz, el tan megabronceado como sobreactuado Elías Bendodo ya puso en primer lugar a la directora general de Protección Civil y Emergencias Virginia Barcones, en una metáfora lamentable.

Fiscales y expertos explican que solo una parte ínfima de los fuegos los han originado pirómanos (o sea, personas con un problema grave de salud mental que les provoca una atracción enfermiza por las llamas). Los más proceden de rayos, accidentes, chispas, negligencias e incendiarios, que son gentes que queman no por un pálpito psicológico irrefrenable sino por fines de venganza o económicos, buscando su beneficio. Estos delincuentes no están en principio en lista de Feijóo, una lista de pirómanos viste más. Es una chorrada que no aporta nada a la solución del problema, que tiene mucho que ver con la nula gestión forestal en comunidades gobernadas por el PP tras una temporada inaudita en pluviometría, y con el abandono de los montes. Se está quemando la Sierra de la Culebra, mira a ver si algún pirómano en activo ha venido de vacaciones a la provincia y quítale el mechero. Pero no le subas el sueldo al agente medioambiental que gana 1.300 euros al mes, ni le contrates nueve meses en vez de cuatro; eso no aparece en ninguna lista.

Feijóo y sus mazones. O barones, como les llamaban antes. Alineados con gesto contrito mientras delante el jefe suelta cosas que no comprometen a nadie. Presidentes autonómicos que tienen un pase regulero cuando vienen bien dadas naufragan cuando vienen mal. En estos tiempos de catástrofes y retos, primero no se muestran diligentes en lo que respecta a tomas las debidas precauciones, y luego se dedican a salvar sus propios culos escampando las culpas hacia arriba. Danas, incendios, sequías, llegadas masivas de inmigrantes: son líderes para lo fácil y se borran en lo difícil. Adictos a la jeremiada y a endilgar su responsabilidad al Gobierno. Se tendrá que poner un poco de cuidado en la selección del personal que encabeza las listas electorales para las comunidades, que demuestren un mínimo de valentía, fuste, empaque, imaginación, de disposición a trabajar en equipo y de capacidad de adelantarse a los problemas gordos. Que pasen un Grand Prix con pruebas de riesgo, como el de la tele, para que los desastres no les pillen tan in albis. Y sobre todo, abstenerse quejicas.