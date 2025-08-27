Opinión
Mazón, Mompó i el valencià
D’ençà que es va aprovar l’estatut d’autonomia i la llei d’ús i ensenyament del valencià, hi ha hagut dos qüestions cabdals al seu voltant que, més de 40 anys després, encara es perllonguen en el temps: la seua normalització social i la normativa que cal emprar a l’hora d’utilitzar-lo. De ben segur, al món no hi haurà tantes discussions, debats i polèmiques estèrils encadenades dècades rere dècades com les que s’han instaurat al voltant del valencià. Amb tots els matisos i puntualitzacions que calen. Hi ha hagut governs d’esquerres i d’altres de dretes al capdavant de la Generalitat Valenciana però la qüestió i el debat desfermat sobre el valencià no ha desaparegut. Ans al contrari, sol intensificar-se quan governa la dreta i s’esvaeix quan ho fa l’esquerra. Tanmateix, actualment a la dreta s’ha sumat un element nou: l’extrema dreta que representa Vox i els seus atacs continus contra el valencià amb l’excusa que cal emparar, també, el castellà com a llengua vehicular dels valencians, una part dels quals, molts o pocs com en el cas del valencià, la fan servir en el seu dia a dia. Durant anys i panys, el valencià ha patit molts entrebancs per al seu ús normal. D’entrada, amb la seua prohibició en les quasi quatre dècades de dictadura i després amb la coneguda batalla de la llengua. Grupuscles atiats pels partits dretans i d’altres adjacents s’han encarregat de posar pedres al camí per a recuperar el valencià en el seu ús -la normalització- com en les formes verbals -la normativització- a l’hora d’emprar. Així portem anys, molts, i pel que sembla n’hi haurà més. Canvien els governs però els problemes subsisteixen. Són precisament aquells que demanen que la ideologia es bandege quan en parlem de la llengua els qui primer hi fiquen cullerada amb el seu partidisme, amb la seua dèria per capficar-se en el terreny de la filologia i els qui governen amb la demagògia per bandera, tot al·ludint-hi al fantasma del “català”.
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, defensa la idea de treballar per un valencià sense prejudicis, aquell que es parla i es viu al carrer i subratlla la necessitat de deixar fora les qüestions ideològiques en el seu debat. Per descomptat, els qui parlem en valencià habitualment, amb tota la naturalitat del món, estem d’acord que cal fomentar-ne l’ús, sense inserir-hi ideologia ni partidisme. Parlar el valencià o el castellà en un moment determinat no és una qüestió ideològica ni depèn del partit que cadascú vote. Es tracta d’un acte voluntari i personal. Són, però, les administracions públiques les que han de garantir que el valencià siga a la mateix alçada que el castellà. En tots els àmbits. Sense prejudicis ni perjudicis.
Els prejudicis al valencià provenen, especialment, dels companys de partit de Mompó -el Partit Popular- i dels seus socis de govern -Vox- pel seu entestament de fer del valencià un problema. Ells són els primers que el bandegen. Ni el parlen ni el volen parlar. Ni privadament ni pública. Comptat i debatut, no és un problema de normativa, la normativa és l’excusa per foragitar el valencià de la societat. El problema és de normalització, només cal vore com és de desprestigiat socialment, amb una classe política que no el parla i una gent jove que tampoc no el fa servir. Compte.
