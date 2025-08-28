La gobernanza de las Emergencias: El necesario pacto federal frente a la tentación recentralizadora

Mapa de la severidad de los incendios en Ourense, del 23 de agosto. / Cedida

Los desastres naturales vividos en España, como la DANA de 2024 y los incendios forestales de este verano, están evidenciando una manifiesta falta de cooperación multinivel entre las distintas administraciones del Estado autonómico. Lejos de consolidar una arquitectura institucional eficiente, la respuesta se caracteriza por confusión competencial, falta de coordinación, y reproches cruzados entre administraciones. Este panorama no solo no fortalece la resiliencia pública, sino que erosiona gravemente la confianza ciudadana en las instituciones. De paso, las derechas radicales y extremas aprovechan el momento para reclamar la recentralización de competencias.

Sin embargo, España ya demostró en la pandemia que una gobernanza federal bien entendida es posible. La Unión Europea centralizó la compra de vacunas, que se distribuyeron a los Estados miembros. En España, las comunidades autónomas organizaron la logística y los municipios desplegaron recursos para llegar a cada ciudadano. La Conferencia de Presidentes organizó la cogobernanza a través de videoconferencias. Fue un engranaje multinivel entre UE, Estado, autonomías y ayuntamientos, que funcionó admirablemente y con eficacia ante la emergencia.

Lo mismo ocurrió en la reapertura escolar tras el confinamiento, y con los ERTE, que sostuvieron millones de empleos, se articularon con una lógica federal: La UE y el Estado aportaron el marco y la financiación, las comunidades acompañaron la gestión y los municipios fueron el primer punto de atención.

¿Por qué, entonces, lo que funcionó con vacunas, colegios y ERTE no ha funcionado con la DANA o los incendios? Más allá de la desgraciadamente siempre creciente polarización, la diferencia radica en la falta de un marco federal consolidado. En la pandemia, la dimensión del fenómeno, la presión internacional y el liderazgo europeo obligaron a cooperar. En la gestión de los desastres naturales recientes, en cambio, han predominado las inercias partidistas entre los distintos niveles del Estado. Unos se escabuyen diciendo que el Estado central no presta apoyo suficiente, otros sostienen que no se ha solicitado que el Gobierno de España declare la emergencia nacional. Entretanto, los ciudadanos asisten atónitos a la polémica y el fuego sigue arrasando miles de hectáreas. Pero ante un grave desastre natural todas las administraciones, desde la local a la europea, han de contribuir de forma coordinada desde el minuto uno, porque para dar apoyo a un operativo de emergencia no se precisa de competencia legal alguna.

Desde una perspectiva federalista y euromunicipalista, resulta evidente que España debe avanzar hacia un modelo federal completo y cooperativo. Se clarificaría el reparto competencial y situaría en el centro el principio de subsidiariedad: que las competencias se ejerzan en el nivel más próximo al ciudadano, siempre que sea eficiente. Subsidiariedad no es desresponsabilizarse, sino garantizar eficacia, proximidad, y apoyo por parte del resto de administraciones al que ejerce la competencia.

Los ayuntamientos son el primer nivel de atención ciudadana y los testigos directos de la eficacia —o ausencia de las políticas públicas. Cuando una DANA arrasa infraestructuras o un incendio amenaza vidas, los alcaldes, las alcaldesas y concejales dan la cara. Pero lo hacen a menudo sin recursos ni cobertura institucional suficiente. Una reforma federal debe por tanto reforzar el poder local, con competencias claras, financiación estable y papel activo en la gobernanza multinivel. Hay que empoderar a los alcaldes para que puedan advertir y poner salvo a sus vecinos ante cualquier emergencia.

Pero esta lógica exige también mecanismos de cooperación y corresponsabilidad ágiles, especialmente en emergencias climáticas, seguridad civil o salud pública. Aquí el federalismo cobra todo su sentido: no como mera descentralización, sino como cultura política de cogobernanza y cooperación leal y solidaria. La DANA y los incendios deben conducir a un nuevo sistema federal de la gestión de las emergencias en el que se empoderen a las administraciones más cercanas a la ciudadanía pero que también responda de modo complementario, o supletorio de ser necesario, por parte del resto de niveles. Ningún ciudadano debe sentir que su seguridad personal ante una emergencia depende de la mayor o menor capacidad o competencia de un gobernante local o autonómico.

El espejo europeo es útil. Reclamamos una Europa capaz de responder con coherencia a los desafíos globales, y esa lógica es aplicable a España. Así como se demanda una Unión Europea que no quede rehén de egoísmos estatales, también necesitamos un Estado federal donde las Comunidades Autónomas no actúen como rivales del Gobierno central, sino como engranajes de un proyecto común. No se trata de recentralizar ni de alimentar pulsiones centrífugas, sino de construir un federalismo integrador y colaborativo, donde la diversidad territorial se convierta en fortaleza institucional. Esa es también la lógica de una Europa federal: más integración, cooperación, eficacia y democracia.

España plural del siglo XXI exige un salto cualitativo. Defender un federalismo completo en España no es solo un reto técnico-administrativo: es una apuesta política profundamente democrática. Un federalismo con rostro humano, orientado al bienestar ciudadano, que reconozca la diversidad como valor y que incluya a los Ayuntamientos como cimiento del Estado. Frente al ruido, la confrontación y el oportunismo, España necesita una arquitectura clara, cooperativa y eficaz. Una España federal en una Europa federal al servicio de las personas. Como en Europa, también aquí el futuro se construye desde lo común.

* Enrique Barón Crespo es Expresidente del Parlamento Europeo y Presidente de la UEF de España

* Carles Arqués es Presidente de la UEF de la Comunitat Valenciana

*Domènec Ruiz Devesa es Exeurodiputado y Presidente de la Unión de los Federalistas Europeos (UEF)