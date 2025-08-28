Opinión
Tècnic lingüístic i gestor cultural
Pagar els plats trencats
M’ha tocat ‘pagar els plats trencats’ d’alguns dels errors que determinades persones estan cometent amb l’ocupació de l’ermita de la Santa Creu del Garbí
La vida està plena d’injustícies. Entre elles, una de les quals més em ferix és aquella que fa que algú siga acusat del que no és responsable. Hi ha gent que s’encarrega de realitzar-ho perquè no se sàpia que ha fet les coses malament. Una locució ben il·lustrativa d’eixa situació és ‘pagar els plats trencats’. Significa que se sofrixen les males accions, errors o malifetes d’altres hòmens o dones.
Considere que m’ha tocat ‘pagar els plats trencats’ d’alguns dels errors que determinades persones estan cometent amb l’ocupació de l’ermita de la Santa Creu del Garbí. Com a cronista de la localitat d’Estivella, vaig escriure un informe intern perquè la corporació poguera conéixer les dades històriques de la devoció a eixe símbol i l’evolució de la construcció. No se sap com algú li l’envià als venedors de l’entorn. Simplement, sé que una advocada va donar-me cinc dies per a llevar-ne noms de persones que són públics. Si no ho feia, acabaria en els jutjats. Quan una persona intenta amagar-se, potser és perquè necessite ocultar alguna cosa. No puc afirmar-ho, però sí dir-ho.
Entre els qui ‘paguen els plats trencats’ en les guerres, estan els periodistes. No em referisc a aquells que diuen ser-ho, sinó als qui realment exercixen com a tals. No són soldats, però resulten especialment castigats. Quants n’han assassinat a Gaza? Fa poc en moriren alguns en un hospital. Un gran culpable és el president del govern d’Israel. Recorda què fou l’holocaust? Entén que està provocant un genocidi? Espere que algun dia li ho diga un Tribunal Internacional i l’impose una pena justa.
Els pares i les mares hem de ‘pagar els plats trencats’ de les filles i dels fills. Ens carreguen de la culpabilitat de moltes coses, com nosaltres ho férem amb els nostres progenitors. Algunes en són certes. No hi ha pare perfecte. Així i tot, ens sentim orgullosos d’ells. Hui especialment ho estic de la meua filla menor Aitana. Complix 18 anys. Pense com ha sigut capaç d’obrir-se camí en la vida. No és ni serà fàcil. Desitge que cada moment escriga els seus reptes. Sempre ella i les germanes ens donen lliçons sense saber-ho.
En definitiva, evitem que no ens facen ‘pagar plats trencats’ les persones que no es mereixen aplaudiments ni reconeixements. La culpa viu generalment amagada i a l’èxit no li falta companyia.
- La terraza de moda en el centro de València, al borde del cierre
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Investigan la muerte a golpes de un subinspector de la Policía Nacional en Riba-roja
- El Cabanyal reclama acceso a la piscina exclusiva para trabajadores del puerto de València
- Tormentas en el norte y temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana
- Este es el día que los valencianos comenzarán a viajar en el Imserso 2025-26
- El catamarán del Alinghi, al desguace
- La autopsia descarta la muerte por homicidio del subinspector de la Policía hallado sin vida en Riba-roja