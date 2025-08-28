Opinión | Perquè em dona la gana
Parlem de dones
Fa uns dies veia per la televisió a Rebeca Torró a la tribuna d’autoritats el dia de les entrades de moros i cristians a Ontinyent. Estava al costat de Diana Morant.
Quan les vaig veure juntes vaig recordar una expressió que defineix perfectament el que estan fent amb elles i amb tantes altres dones als partits polítics i a les grans organitzacions. Es tracta de l’expressió “precipici de vidre” i ve a definir el que els ha passat a aquestes dues dones i a altres més. I ve a ser que, quan una organització està en crisis, fica al capdavant o en llocs de rellevància a una dona perquè resolga la situació complicada. Una vegada solucionat el problema, tornen a ficar a un home.
Ara i després de tot l’escàndol de Santos Cerdán i d’Ábalos, han posat al davant de la secretaria d’organització del PSOE a Rebeca perquè fique ordre i normalitat a aquesta secretaria. Quan acabe la seua tasca, veurem on l’envien. I, alguna cosa pareguda li passa a Diana Morant dins del PSPV que, mentre no isca un líder amb carisma, i Carlos Fenández Bielsa no té carisma fora del seu poble, serà la lideressa d’aquest partit.
Són dos casos, però el panorama polític està ple de situacions d’aquesta classe. Un altre exemple és Susana Camarero que li està salvant part de la legislatura a Mazón, però que encara no sabem si els destins dels dos van lligats o no. O el cas de Cuca Gamarra que li ha fet part de la feina bruta a Feijóo. O el de Yolanda Díaz quan va dimitir Pablo Iglesias del govern. De la ultradreta, millor ni en parlem O, no recordem al cas de Macarena Olona que fa ficar en “jaque” a Abascal en ficar els comptes del partit en qüestió?
Les dones sempre en segona posició i fent part de les feines brutes de la política perquè els seus companys, homes puguen lluir impol·luts els resultats de l’esforç d’elles, mentre presumeixen de tindre-les al seu costat i de representar a una societat paritària on les dones formen part dels òrgans de decisió de les organitzacions.
No és una qüestió de dretes o d’esquerres, és senzillament, una qüestió d’homes i dones i d’un sistema d’organització social anomenant PATRIARCAT que prioritza tot allò relacionat amb el poder masculí davant de tot el que té a veure amb les dones.
He parlat de poder polític, però hi ha moltes més esferes on les dones visquem (i en massa ocasions patim) els efectes d’aquest sistema.
Em referisc a les violències masclistes al seu conjunt. Des del poder que té una veu masculina enfront de una femenina tant en la forma com al contingut, fins als assassinats masclistes, passant per les agressions sexuals, perquè en tots els casos és una reafirmació del poder masculí sobre les dones i les xiquetes.
Que les dones, més enllà de les sigles i fins i tot dels països, hui estiguen on estan no ha estat un fet graciable dels homes. No, ni pensar-ho. Ha estat gràcies a la lluita feminista de moltes avantpassades que, fins i tot als temps més foscos de la dictadura feixista de Franco, van estar lluitant perquè les seues filles i netes tingueren un futur millor que el present que elles vivien.
Que l’Estat Espanyol es convertira fa uns anys en capdavanter en la legislació de prevenció i protecció a les dones víctimes de violències masclistes, és el resultat del treball de moltes dones treballant juntes, malgrat les diferències ideològiques que pogueren tindre, per tal d’avançar en l’objectiu comú.
Desgraciadament per nosaltres, amb l’ambient de crispació política que visquem hui en dia, seria gairebé un miracle poder reunir a totes les veus polítiques de dones a l’arc parlamentari per un objectiu comú. El patriarcat, de nou, ha fet molt feta la seua feina: dividir-nos per mantindre el seu poder i els seus privilegis.
I, per si ens faltava alguna cosa, amb l’aplegada dels postmoderns i les seues teories identitàries de gènere encara han enredat més el panorama, però una vegada més, han aconseguit reforçar el sistema opressor patriarcal, això sí, amb un neollenguatge que tot ho confon i que manté l’objectiu clar: Reforçar el poder dels homes enfront de les dones.
Com veiem el precipici de vidre funciona com a part del sistema patriarcal estructurat per mantindre el poder i els privilegis masculins.
I tots els noms de dones que he ficat i tantíssims més, el meu inclòs en alguns moments, són gotes d’oli que ajuden al fet que l’engranatge patriarcal funcione a la perfecció, tot i que de tant en tant haja de reinventar-se per a fer bo allò de “Cambiar algo para que nada cambie”.
Segurament cal un nou pacte de veus de totes les dones, més enllà d’ideologies partidistes, per tal d’aturar al patriarcat, però sobretot la seua pitjor conseqüència, les violències masclistes que patim les dones.
