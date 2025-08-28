Opinión
Racisme, masclisme, feixisme, homofòbia, negacionisme o l'educació que ens falta
No hem d'anar molt lluny, només fer una ullada per les xarxes socials, o respirar un poc l'ambient de crispació que es viu en qualsevol tertúlia televisiva, per a adonar-nos dels nivells de l’absurd i la ximpleria que existeix, a causa del bombardeig constant de missatges manipulats que generen odi, rebuig i que allunyen als qui els reben d'eixe pensament crític constructiu, reflexiu, amb coneixement de causa i empatia, que seria el que hauria de promoure’s per a tindre una societat sana.
Tanmateix, cada vegada estem més lluny d'això i més prop dels radicalismes més insans, que destrueixen, contaminen i deixen l'evidència científica i la realitat històrica, al marge de qualsevol discurs.
Sempre he pensat en l'EDUCACIÓ, així en majúscules, com l'eina fonamental per a mantindre l'equilibri social, com a base per a aconseguir que totes les persones tinguen les mateixes oportunitats i perquè la societat avance sense que ningú quede arrere… una utopia per la qual hauríem de lluitar perquè es complisca i que cada vegada dista més de la realitat.
L'altre dia vaig llegir un article preocupant, ja que la informació que es traslladava deixava clar que, encara que en alguns aspectes s'han aconseguit avanços substancials en el nostre sistema educatiu, en uns altres hem retrocedit i s'exposaven algunes dades que ens increpen com a societat.
Un dels avanços aconseguits ha sigut reduir substancialment la taxa d'abandonament prematur en les dues últimes dècades, encara que continua sent molt elevada la del fracàs escolar masculí, sobretot en les classes socials més vulnerables (un de cada sis joves no acaba la secundària), amb el que això suposa de precarització laboral o, fins i tot, exclusió del sistema, ja que cada vegada existeixen menys oportunitats d'aconseguir una ocupació per a les persones que no estan qualificades, i, el que és pitjor, aquestes persones estan molt més exposades al fet que calen en elles els discursos d'odi i masclistes, que s'encarreguen de difondre els ultres en les xarxes socials.
Però un altre biaix que incideix en aquestes dades és el del gènere, i els estereotips que es continuen reproduint en la societat i per tant a l'escola, que fan que les xiques encaixen millor en eixa mena de competències i conductes que l'escola considera adequades per a l'adquisició de coneixements, mentre que alguns xics no l'aconsegueixen perquè tenen actituds més actives i desafiadores, o perquè també existeix la tendència a pensar que l'obtenció de bons resultats els resta masculinitat…
Aquest panorama pot resultar una mica descoratjador, però la institució escolar haurà d'adaptar-se a les noves realitats i necessitats i, per descomptat, tinc molt clar que contra el racisme, educació; contra el masclisme, educació; contra les intoleràncies, educació; contra el feixisme, educació…
Educació, educació i més educació per a evitar la mort de la societat democràtica i del benestar que coneixem. Educació, educació i més educació per a no perdre tots els drets i les llibertats conquistades per tantes persones durant la història.
Educació, educació i més educació pública, gratuïta, inclusiva, en valencià i amb l'Educació Social acompanyant, com a aliada, en tots els processos.
