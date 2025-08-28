El riesgo de morir de éxito

Cohetódromo de Paterna donde todas las noches se tiran cordàs / Levante-EMV

En Paterna siempre hemos presumido de nuestras fiestas. Las Fallas, las comparsas y, cómo no, las peñas de cohetes forman parte de nuestra identidad y nos distinguen en toda la Comunitat Valenciana. Sin embargo, lo que en otro tiempo fue un orgullo empieza a convertirse en un problema: estamos muriendo de éxito.

Cada año aparecen más fallas, más comparsas y más peñas dispuestas a tomar las calles. Y lo que en teoría debería reforzar la tradición por ser todo un signo de vitalidad, en la práctica amenaza con desbordarla. La agenda festiva es tan apretada que los actos pierden singularidad y se pisan entre sí restándose brillo unos a otros. La pólvora, que siempre fue un símbolo, ahora satura por el empeño de hacer cordàs diarias de madrugada.

El problema no es la pasión del pueblo —que nadie la discute—, sino la falta de límites. La fiesta, lamentablemente, se está convirtiendo en una competición por ver quién acapara más protagonismo mientras los recursos públicos se reparten a destajo y la esencia se diluye en un mar de excesos.

No todo vale. No podemos escudarnos en el ‘es la fiesta’ para justificar cualquier cosa. Si seguimos así, corremos el riesgo de que lo que nos hace únicos acabe siendo lo que nos desgaste como pueblo. La fiesta debe emocionar, no agotar; debe unir, no enfrentar; debe ser motivo de orgullo, no de queja.

La crítica no es contra las fallas, ni contra las comparsas, ni contra las peñas: todas ellas son el alma de Paterna. Pero cuando la pasión se desborda sin medida, el resultado es el efecto contrario al deseado. En lugar de atraer y unir, acaba cansando y dividiendo. No se trata de frenar, sino de encontrar un equilibrio porque, además, no todo el pueblo está implicado en ellas y son centenares los que, en estas fechas, ven como el jolgorio de otros les impide seguir con su día a día porque los festeros son ‘los reyes del mambo’. Es difícil, pero las fiestas deben ser un espacio de alegría y convivencia.

La autocrítica es necesaria. Hay que poner orden, regular, coordinar y, sobre todo, priorizar calidad sobre cantidad para que cada acto sea esperado, disfrutado y recordado. El calendario, sobre todo el nocturno, si no se consensúa entre los colectivos implicados amenaza con engullirlo todo.

Las fiestas merecen seguir vivas. Pero para que así sea, quizá haya que aprender que, a veces, menos es más.