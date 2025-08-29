Álvarez y el club que somos

Carlos Álvarez estará contra el Barça. / Francisco Calabuig

Hace un tiempo le dije al amigo Vicent Chilet que los caracoleos de Carlos Álvarez me recordaban a Pablo Aimar. El sevillano empezaba a ensañar la pata y yo no quería exagerar, pero el desparpajo, la forma de encarar, la aceleración en carrera, la verticalidad entre ceja y ceja, los pases que nadie más ve… Ayer me escribió: “Al Benfica, com Aimar”. Y es que el Llevant no tiene capacidad de renunciar a una venta así. ¿Es una desgracia?

Tampoco pudimos frenar la marcha de Kocho, Andrés García, Pubill, etc. Algunos dicen que es por culpa de Quico y la deuda que nos legó, que nos condena. Desde luego eso influye, pero hay más. El club que somos no es ningún gigante capaz de rechazar según qué ofertas. No lo es ni lo será nunca. Ni siquiera pueden permitírselo otros que nos doblan la masa social y el patrimonio. Ni aun con pomposos inversores extranjeros al frente.

Los equipos más poderosos de Europa y muchos de la Premier están en otra órbita y en eso tienen poco que ver la deuda o los inversores. Este negocio lleva varias velocidades y media un abismo entre ellas, que crece y crece a medida que mueve más dinero. En ese contexto, es importante saber a qué lugar pertenece cada cual y no enredarse con las expectativas, siempre tan peligrosas.

El Llevant debe crecer y sostenerse en la élite a base de una identidad que fidelice a su hinchada, y de un éxito deportivo basado en su cantera y en un cuerpo técnico brillante, capaz de pescar talento joven. Las ventas decisivas de los últimos años han surgido justo de ahí. Y el alto rendimiento de ese trabajo callado tiene que ver con la gestión deportiva que se ejecutó bajo la batuta del mismo Quico que nos legó esta deuda insoportable.

Para un futuro ideal, necesitamos esa gestión deportiva, con margen de mejora, sumada a la austeridad y la exigencia que pretende implantar Danvila. Eso requiere, además, transparencia y confianza. Porque en esta industria que maneja sentimientos, todo lo que se hace de espaldas a quienes los sostienen, está condenado al fracaso, a medio y largo plazo. Y quien aún no lo sepa es porque faltó el día que empezaba el curso y se perdió la primera lección sobre gestión de una sociedad futbolística.

Ojalá saquemos una fortuna por Carlos Álvarez y triunfe allá donde vaya. Nos ha regalado unos años maravillosos y el gol que recordará durante décadas toda una generación de levantinos. Siempre le estaremos agradecidos, por su talento y por su profesionalidad.