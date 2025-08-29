Opinión
Alguna cosa més que amor, President!
Acostume a llegir el què diu el meu President de la Diputació de València, als seus articles i intervencions sobre la llengua, posat que és un tema que em toca políticament i cívicament. En l’últim text publicat destacava que “el valencià (la nostra llengua) no pot ser un camp de batalla constant”. I, francament, no puc més que estar d’acord amb ell. Per altra banda, estava la qüestió de l’amor que li professa a la seua, a la nostra llengua. Jo també me l’estime molt i per això la vull protegida, prestigiada i normalitzada.
L’amor i la fidelitat estan bé per a les relacions, per a les festes, o les coses de “dins”, les que ens remouen, les folkloricosentimentals,.. però resulta que el valencià és alguna cosa més, és el codi i el mitjà de comunicació, un instrument, una ferramenta de treball, el mitjà de vida i un element fundacional i cohesionador de tots els valencians i valencianes siguen, com diu un amic meu, d’origen, d’acollida o de visita. Per tant, necessita alguna cosa més que el budell o l’ànima: necessita regulació, estatus i ús. Per això cal usar-la sempre, demanar i exigir que siga respectada i deixar treballar l’estament regulador (l’AVL) que corregisca i compense la situació, i normalitze allò que calga.
Jo tampoc soc filòloga, però sé que hi ha llengües majoritàries i minoritzades i que el valencià no partix d’una situació favorable. També sé que totes les llengües són iguals (no faça trampa), però no totes gaudixen de la mateixa consideració, prestigi i rang, i la nostra, està contínuament tensionada o agredida. Cal recordar-li la consulta de la falsa llibertat educativa? (tot i que les famílies li l’han tombat, Rovirà “erre que erre”). Cal recordar la censura de publicacions i mitjans en valencià, els retalls i la desautorització constant a l’AVL?, o la minoració i el bandeig a la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana o la nul·la programació de música en valencià als concerts de juliol?.
Podem comptar també les intervencions, comunicacions i iniciatives en què el valencià era llengua vehicular i normal de l’anterior govern i la minsa o nul·la presència que té la nostra llengua ara al Consell. Crec que la comparativa en estos termes cau pel seu propi pes i vosté ho sap.
Per altra banda, és lícit plantejar debats i qüestions de llengua? Clar, però a qui li toque, pels canals i procediments adequats i de les maneres que pertoquen. Deixar un debat, que no és una demanda social, a mans de persones embolicadores entre altres llocs, a la plaça d’X (antic Twitter) és simplement buscar rèdit de remoure el galliner mitjançant el populisme i debilitar la llengua en un moment crucial. Tenim un greu problema de transmissió i prestigi, no és un problema de codi o model, ni de dificultats, ni de grafies.
I ara... sols faltava ara l’heroi lingüístic del moment i els acòlits que han executat un gest polític oportunista revestit de filologia i en una “arrancà” efusiva han forçat la situació per aconseguir, bandejant i ignorant l’AVL, algun tipus de victòria o notorietat personal. Quina irresponsabilitat. Aprofitar-se’n de la situació no sé si és de sabuts o d’espavilats.
Vosté sap que l’AVL és sensible, oberta i allà és el lloc per a debatre, estudiar, raonar i dictaminar les qüestions que siguen de ciència. Ningú faria el mateix amb qüestions de Medicina i són les persones especialitzades qui en saben i en qui dipositem la confiança. Sap per què? Perquè ho considerem seriós, científic i cabdal. Però la llengua (ai mare!) per a vostés és una qüestió menor i amb la que podem fer què i quan vulguem (i si trobem algú que ens faça el vestit a mida del propòsit, millor!), per no parlar de l’ús electoral i polític que sempre han fet.
Si el motiu és buscar una “3a via”, no cal que busque massa, la van impulsar vostés amb la creació de l’AVL i la resta ho vam subscriure i vam soterrar les batalles estèrils i els debats ignominiosos en pro del treball amb i pel valencià rigorós i amb futur. L’Acadèmia mereix i així ho estableix la llei que siga atesa, respectada i que dediquem les atencions i recursos que li pertoquen.
Si vol atendre les vertaderes demandes sobre la llengua, parle amb les revistes i mitjans en valencià que no reben cap suport institucional, parle amb les famílies de l’alumnat que potser no puguen estudiar en valencià tot i haver-lo triat, parle amb companyies, distribuïdores, escriptores, artistes o músics que s’han vist vetats o apartats de les programacions que depenen de vostés. Tots aquestos també estimen la llengua, la fan servir cada dia i contribuixen a difondre-la i transmetre-la, no tenen cap problema amb aquell o este tipus de valencià, volen treballar i viure en valencià i tampoc tenen complexos, en tot cas tenen enemics, els seus companys de partit i els seus socis de govern.
Vaja i parle amb els que bramen, estrangulen, entrebanquen i no soporten el valencià perquè ni l’escriuen, ni el parlen, ni el senten, espere no li facen canviar de llengua com als mítings.
President, se li gira faena o feina, trie la que vulga, però li caldrà alguna cosa més que amor!
