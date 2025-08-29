Dana: Y nos dieron las 10 y las 11... y las 20.11, también

El barranco del Poyo a su paso por Paiporta, en una imagen captada el 30 de octubre, a la mañana siguiente de la barrancada. / Miguel Angel Montesinos

Se acaba el verano. Por fin. Entre la ola de calor extremo y el espectáculo bochornoso a raíz de los terribles incendios de media España, una ya tiene hasta ganas de volver a la normalidad, sea lo que sea eso y si esta palabra significa algo después del covid y de la dana. Demasiadas ‘normalidades’ nuevas a las que adaptarnos en tan poco tiempo. A ver si lo que sucede es que vamos a tener que vivir siempre al vaivén, sin nada predeterminado, y a lo que venga.

Diría que este verano ha sido uno de los más raros que recuerdo. Igual es solamente una percepción personal que para nada coincide con el de la mayoría, pero tengo la sensación de que ha habido un poco más de contención, llámalo bajón, llámalo hemos sufrido una catástrofe de magnitudes inasumibles y por mucho que nos vayamos de verano, el ambiente está ahí. Y hay jaleo interno, marejada social.

En cualquier caso, sea por el golpe recibido, los precios de vergüenza o por condicionamientos laborales, la cosa es que siento el ambiente entre tenso y bronco. Muy bronco. No ha pasado todavía ni un año desde la dana. De hecho hoy, se cumplen los 10 meses. En mi barrio de Torrent, hay alguien que desde el 29 de octubre hace sonar la famosa alarma de las 20.11 horas que llegó tarde y lo hace desde su balcón, como antaño aplaudía a los sanitarios en los tiempos más difíciles de pandemia. La cuestión es recordar, la cuestión es sobrevivir y resistir. Como la canción.

Y ahora que hablamos de canciones, recuerdo una que bailaban mis abuelos mucho, en la fiesta del pueblo. Era ‘Y nos dieron las 10 y las 11’ de Joaquín Sabina. A lo largo de su vida juntos bailaron, está claro, muchas más, pero esa en concreto se ha quedado en la memoria familiar como su canción. Y me gusta por ello, porque me recuerda a ellos, vivos y felices.

Esta tarde, mi vecino volverá a hacer sonar la alarma a las 20.11, estoy segura, y un algo volverá a recorrerme el corazón. Es una emoción helada, punzante, dolorosa y dura lo que dura el sonido de aquel día. La jueza de la dana comenzará en breve su instrucción y medio centenar de personas volverán a revivir lo que sucedió. Algunas pueden salir imputadas. Porque nada ha acabado, pese a que algunos se vean ya, de nuevo, poniendo el rostro en un cartel electoral.