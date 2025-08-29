Opinión | La claraboia
La llengua de les nostres mares
Recorde de fa uns anys, en l’època del plom del PP, un article de l’insigne columnista de Levante-EMV, Jesús Puig, que reclamava més actituds de denúncia per part dels intel·lectuals valencians perquè semblaven silenciosos i submisos davant el poder polític omnipotent dels populars. Era un altre context polític i cultural, sens dubte, que afortunadament no ha tornat a repetir-se a hores d’ara. Més de tres-cents escriptors han signat un manifest, molt centrat i moderat, cal dir-ho ben alt, per a denunciar l’atac furibund i continuat del PP/VOX contra la llengua.
Centrat i moderat perquè els autors han volgut deixar ben clar que la llengua ha d’estar per damunt d’ideologies i sectarismes polítics. Una raó que en qualsevol altre país seria inqüestionable. Però, ací no, lamentablement. Des de la Transició l’extrema dreta i la dreta ha utilitzat este debat com a arma llancívola contra els adversaris amb demagògies de confrontació i odi que sempre han apel·lat als nivells primaris dels instints irracionals. De res no ha servit, en este sentit, la creació consensuada de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Un debat esgotador, la veritat, però que encara els hi dona resultats polítics. La gran majoria d’escriptors i escriptores sota signants del manifest l’única cosa que volen és crear i tirar avant: els fa molt de fàstic i els causa un gran fastig haver de defendre contínuament qüestions que són essencials davant de gent a la qual li fa el mateix la llengua, la cultura i la data de naixement d’Ausiàs March. A més, els escriptors tenen altres fronts als quals han de fer front: són perifèria de la perifèria i per allà dalt, tret de molt poques excepcions, només reben, paradoxalment, indiferència, com va denunciar recentment el periodista establert a Barcelona, Vicent Sanchis.
Ara bé, com vaig escriure en un article en Levante-EMV de fa un parell d’anys, de cap de les maneres, per molt que ho intenten, podran acabar amb la llengua de les nostres mares. Ho tenen molt difícil. Acostumats com estem a la resistència i la lluita; escriptors, editorials, ensenyants, periodistes, cantants, músics, actors, actrius, col·lectius culturals i festius, institucions, ciutadania senzillament compromesa, partits polítics compromesos més enllà de les fastigoses declaracions políticament correctes, però falses, al capdavall, etcètera... Ningú podrà acabar, de cap de les maneres, amb la llengua i la cultura, oberta, cosmopolita i europea, que ens van regalar les nostres mares.
- La terraza de moda en el centro de València, al borde del cierre
- Matan a un hombre a tiros delante de su hijo en Alaquàs
- Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión deja más de doce kilómetros de atasco en la A-7
- El Cabanyal reclama acceso a la piscina exclusiva para trabajadores del puerto de València
- Tormentas en el norte y temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana
- Este es el día que los valencianos comenzarán a viajar en el Imserso 2025-26
- Dos terremotos sacuden Montserrat de madrugada y se dejan sentir incluso en Chiva
- La maldición del tren Gandia-Dénia