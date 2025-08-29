Manuel de la Calva, una lección de vida

Los integrantes del Dúo Dinámico, Manuel de la Calva (i) y Ramón Arcusa (d), aplauden durante la concesión de la Medalla de Honor de SGAE, en la sede de SGAE de Madrid, a 9 de mayo de 2024, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Los casi 70 años en la música del Dúo Dinámico –y por tanto, de Manuel de la Calva– nos regalan infinitas lecciones de vida personal y profesional. Ningún obituario hará justicia a tanto amor entregado a la historia musical de España por parte de Ramón Arcusa y Manuel de la Calva como cantantes y compositores, también como productores. Fueron los primeros en todo y marcaron un estilo y una forma de entender la canción que hoy, casi siete décadas después, siguen siendo la banda sonora de un país. Su trayectoria recorre desde el guateque –bailes de juventud vigilados por la señora madre de la casa– hasta conciertos multitudinarios con el sonido más moderno e impecable que uno pueda imaginar. Todo celebrado sin nostalgia porque el Dúo Dinámico, como su disco «En forma» de 1988, resistieron a los cambios históricos de más de seis décadas: del vinilo a Spotify, del pop al reguetón, del único tema ganador de Eurovisión –La, la, la– a los festivales ñoños, de cantar como dúo a detener su carrera para producir y componer más de 1.200 letras… Resistieron y ganaron. Resistieron y triunfaron. Arcusa despedía a su eterno compañero De la Calva recordando su alegría, optimismo y positividad. Es de justicia recalcar que Arcusa –no menos alegre, optimista y positivo– siempre cuidaba con enorme esmero y profesionalidad cada paso del Dúo Dinámico. Todo supervisado por Pedro Cervera, mánager en el sentido más hondo del término porque mimaba la imagen no sólo de Arcusa y De la Calva, sino de todo su legado y de quienes les acompañaron profesional y humanamente.

El fenómeno fan en España aparecía de la mano del Dúo Dinámico. Toda su trayectoria mantuvieron el respeto y la atención hacia sus admiradores desde 1958 hasta hoy. Ni una sola persona puede decir que Manolo y Ramón les negara un autógrafo o fotografía. Después de cada concierto dedicaban el tiempo necesario a cada fan y puedo asegurarles que su paciencia era infinita. Jamás desatendieron a nadie ni cuando les esperaban cientos de kilómetros de vuelta a casa bien entrada la madrugada. Ofrecían a su público el mismo respeto que éste les entregó durante toda una vida dedicada a la música. En alguna ocasión, sabedor de lo que suponía atender a los fans después de la actuación, quien esto firma se despedía antes para evitar la espera de dos horas de firmas. Nadie les vio una mala cara ni un gesto de prisa pasadas las dos o las tres de la madrugada. Y si por fans se trata, recordemos que en València existía la pastelería La dinámica, regentada por Mari Carmen, una fan que siempre acudía a todos sus conciertos. El Dúo Dinámico encarna la ejemplaridad pública profesional. Instaurados en la gloria nunca dejaron de pisar la tierra.

El gobierno les entregó la Medalla al Mérito en el Trabajo en 2010. Invitado por Ramón Arcusa, pude compartir con el Dúo Dinámico una jornada tan discreta como su propia vida. Celebraban los éxitos sin boato y su cotidianidad parecía más sagrada que la trayectoria artística. Uno podría pensar que De la Calva y Arcusa nunca le dieron mayor trascendencia a su historia musical, como si sus biografías fueran irrelevantes. Por eso destacan tanto la bonhomía de Manolo. Compartida, cabe decirlo, por esa mente prodigiosa que es Arcusa. Del Dúo Dinámico nunca se hablará en pasado porque son eterno presente. Y nos sentimos muy huérfanos porque su silencio será difícil de sobrellevar. Siempre nos quedará su enorme legado y la otra mitad, Arcusa, para velar por una historia musical que es la banda sonora nacional. Nos deja Manuel de la Calva, una lección de vida.