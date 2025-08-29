Opinión
Països Baixos, mirall i avís
Vaig viure i estudiar a Holanda entre el 1992 i el 1998. De llavors ençà nodrisc sincera admiració envers els seus habitants. El tarannà holandès s’ha forjat en la lluita contra la invasió de l’aigua i la dels imperis veïns, des del romà i l’espanyol fins al nazi. Els molins de vent en simbolitzen ben bé l’esperit de laboriositat i resiliència. Amb planera franquesa, els holandesos es preuen del seu petit gran país, històrica regió central dels Països Baixos. Hom hi troba un calidoscopi d’allò millor i pitjor, un espill on Europa pot emmirallar-se. Més encara: són un avís per a navegants. Vull il·lustrar-ho amb tres esdeveniments recents.
Els Països Baixos acaben de convertir-se en el primer Estat europeu on la tragèdia que es viu a Gaza, produïda pel règim assassí de Benjamin Netanyahu, ha desfermat una crisi de govern. La dimissió del ministre d’afers exteriors, Caspar Veldkamp, anunciada passat 22 d’agost arran del rebuig parlamentari a la proposta de mesures de pressió sobre Israel, ha sigut imitada per altres càrrecs rellevants, tot desballestant la ja precària coalició en funcions a l’espera de les eleccions del 29 d’octubre. En l’entremig, la major part dels executius europeus es gronxen entre el silenci i les condemnes amb la boca petita (amb una excepció, la del govern espanyol: veure «Malgrat tot, orgull de país», Levante-EMV, 02/08/2025).
El revers l’ofereix el seguidisme de bona part dels polítics neerlandesos cap a la deriva dels Estats Units. Ho ha palesat el secretari general de l’OTAN i abans primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte. El 24 de juny, vespre de la cimera d’on brollà –novament amb l’honrosa excepció espanyola– una acrítica sanció de la pujada en despesa militar, Donald Trump publicà un missatge personal de Rutte on aquest el lloava fins al servilisme. Trump està escenificant en directe, i amb connivències interessades, com una democràcia transita cap a l’autoritarisme polític, l’arbitrarietat jurídica i l’esmicolament social, tot esdevenint un perill per a la pau («Vots que poden matar», Levante-EMV, 09/07/2025).
Açò ens du al tercer botó de mostra. Hi ha aspectes de la societat neerlandesa que en contradiuen la imatge d’oasi liberal. Un exemple el forneix el Partit Polític Reformat (SGP en sigles holandeses). Aquest troba el seu calador de vots a una franja geogràfica, estesa de Zelanda a Overijssel, coneguda com a cinturó bíblic (Bijbelgordel). El SGP veta a les dones prendre part en política nacional; només en permeté l’afiliació, el 2001, rere la pressió de Nacions Unides. El motiu: una descontextualitzada i ignorant hermenèutica bíblica. Amb vistes a les eleccions de l’octubre ha reblat la negativa a acceptar candidatures de dones («Dutch fundamentalist Protestants again say “no” to women MPs»,DutchNews, 24/05/2025).
Deixalla arqueològica d’un passat que semblava llunyà, aquest fenomen encerra una advertència. A Europa pugen les tendències nostàlgiques d’una pretesa puresa racial i cultural. Es troben a tot arreu: des de la França de la RN fins a l’Alemanya de l’AfD o l’Hongria de Fidesz, tot passant per l’Holanda del PVV; a casa nostra les exemplifiquen SALF i VOX. Els seus són deliris d’una Arcàdia mai existida. Es tracta d’una tornada sinistra: i és que l’exclusió i la insolidaritat posen la llavor a un malson col·lectiu. Ací, els Països Baixos esdevenen un avís per a navegants.
