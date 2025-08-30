No se lo crean: no estamos en guerra

Bomberos forestales durante una concentración frente a las Cortes de Castilla y León. / Photogenic/Claudia Alba / Europa Press

Tomar distancia vale sobre todo para comprobar que el mundo cruel que te ofrecen las televisiones y las redes sociales no es real. Aterrizas y encuentras el panorama igual que lo dejaste, pero ahora tienes una visión más nítida de su distancia con el mundo llamémosle apagado.

Lo que encuentras es Israel con su paso firme hacia la extinción de Palestina, con el hambre como arma de guerra y asesinando a los que pueden contar los hechos sin que nadie reaccione. Encuentras a Putin desatado en busca de la rendición sumisa de Ucrania. Y todo ello es más fácil porque Netanyahu y el reyezuelo ruso tienen de su lado a la gran potencia, desviada con Trump hacia el autoritarismo, la tendencia política triunfante. Y encuentras aquí, en casa, el incendio de antes: la pesada sensación de guerra política que algunos han montado para que creamos que esto es insoportable.

Y no lo es. Yo me he encontrado este agosto con el Hanif Kureishi roto por fuera y por dentro de ‘A pedazos’ y he visto con él que si te dejas llevar por los gritos de las pantallas puedes acabar pensando que el mundo es un lugar insufrible, habitado por criminales codiciosos, pero cuando contemplas la vida en un hospital o en un centro de rehabilitación “el mundo se convierte en un espacio de belleza y cooperación”. Puede que la amabilidad y la bondad no produzcan grandes narrativas, pero son el mecanismo sobre el que las calles siguen brillando cada mañana.

Yo me he encontrado con seres cuya resistencia es la mejor cara de esa bondad. Uno sufre hemiplejia desde hace años por un ictus, hace poco se cayó y ha pasado el verano con la cadera y el brazo que tenía activo rotos, perdida la poca movilidad que tenía. Pero no se queja. Postrado en la cama, piensa que hoy es un día menos para volver a su vida de semidependencia. Tiene ayuda y da gracias por eso. No lamenta lo que no tiene. Ha aprendido a vivir con su yo de hoy y sabe que es mejor que aquel que fue. Hay tropiezos, cuando el ánimo parece que se fue para siempre, pero el misterio es que vuelve.

Yo me he encontrado con otra vida que no se suele ver por el ciclón de la actualidad: ciudadanos sólidos, reales, que forman el país que no se ve entre tantas refriegas políticas. Pero existe. Si sales de la red del horror, está.

Las pantallas les dirán que ahí afuera se está dirimiendo una guerra, pero no lo crean. Esa cruzada es de unos pocos que saben que su vigencia solo es posible con este ambiente de tierra quemada. Yo me he encontrado con la convicción serena y firme de que no hay salida con estos jugadores. A Pedro Sánchez lo han quemado a fuego lento hasta condenarlo sin juicio, pero Alberto Núñez Feijóo se ha ido eliminando de la solución en la medida que se convertía en un mero perro de presa. No hay salida con estas cartas: si se produce solo recambio, las ansias de venganza van a ser ardientes.

Y lo que deja claro el tórrido mes de agosto es que se necesita acción y ambición, más allá de guerras y responsabilidades: por el camino que pisamos dinamitamos el sistema y abrimos las puertas al nuevo fascismo. El verano ha confirmado lo que vimos en la gran riada: la estrategia de emergencias no sirve para un tiempo actual que se balancea sobre el punto de apoyo del cambio climático. No se trata solo de la necesidad de más medios, quizá ni siquiera es eso, sino de mucha mejor organización: eficaz, segura y regulada. Y para ese fin no vale esta política de esquivar responsabilidades y tirarse las culpas que engorda a los negacionistas del bien común. Hay pequeños titulares de estos días que sintetizan mejor el momento: “Nosotros nos apagamos y la naturaleza se enciende”.

Yo me he encontrado con la certeza de que la batalla entre Gobierno y autonomías es otra víctima de una coyuntura electoral extraña. 2023 dejó un mapa político con la Moncloa con habitantes de un color y el grueso de las autonomías gobernadas por el color contrario. La tentación de ese choque de poderes ha sido imposible de frenar y el resultado es la cercanía a la idea del Estado fallido para la alegría rancia de los nuevos ultramontanos.

Lo que me he encontrado es la convicción asentada de que la responsabilidad no tiene nada que ver con las necesarias transformaciones ni con la reconstrucción, aunque nos ofrezcan esa trampa. No liderar la emergencia en el peor momento es una decisión política que no tiene nada que ver con la cantidad de medios utilizados ni con el día después.

Este verano he encontrado que toda esta última guerra del fuego difumina los errores de Carlos Mazón. Ya no es un huérfano político. Fernández Mañueco o Alfonso Rueda han pasado a estar en situación parecida por su gestión de los fuegos. Sin embargo, Mazón puede estar menos solo, pero no más seguro. Castilla y León tiene elecciones a la vuelta del cambio de año. Si Mañueco lo paga en las urnas, será el indicador de que solo cabe la renovación de los carteles manchados.

Yo me he encontrado con la alegría sorda y cansada de Ocean Vuong. Como él, hoy proclamo que “si bien somos escépticos, no somos indiferentes a la esperanza”. Donde queda inteligencia, hay escepticismo. Donde queda un átomo de vida, hay esperanza.

Ha sido pisar el suelo conocido de siempre, ardiente, y he encontrado que esa colina de pinos frondosos donde solíamos pasear con los perros en verano ha quedado reducida a cuatro árboles en peligro. Las grúas y las nuevas casas han reformateado el paisaje. Eso sí, el rótulo de la promoción mantiene el recuerdo de lo que fue: Natura. No sé si hay más hipocresía que ironía. Luego alguien dirá que la emergencia climática apareció porque sí.

Lo que he encontrado al regresar a casa no es una guerra, es el ansia depredadora por dinero del ser humano y el embrutecimiento de siempre.