Deberes reales para el nuevo curso político

A la atención de sus Señorías,

Llevo días barruntando el modo de cómo dirigirme a todos ustedes, hombres y mujeres que un día decidieron dedicarse a una de las tareas más complejas y difíciles que existen: la política. Soy de aquellos que sigue pensando y apostando por la necesidad de la política y también de los que denuncia el trato vejatorio injusto del que muchos de ustedes son víctimas. La cuestión es que esa caza absoluta y sin escrúpulos la están aplicando sobre sí mismos y las consecuencias son la propia anulación del ejercicio y del debate político. Sin embargo, no me gustaría caer en un tipo de determinismo que me adelante el resultado de lo que sus señorías van a hacer en las próximas semanas. Considero que son personas y que toda persona es libre y puede decidir qué hacer y cómo llevarlo a cabo.

Puede que alguien me tilde de iluso, de ignorante, de soñador, incluso de utópico, pero ustedes van a iniciar una singladura nueva. Estos días me los imagino a ustedes como a los millones de niños y niñas que van a comenzar el colegio, cargados de ilusión, esperando a que las puertas, de los diferentes parlamentos, se abran con ganas de hacer cosas, de mejorar, de encontrarse otra vez con personas que quieren y no caer en los mismos errores que el curso pasado. ¿Qué llevan en sus mochilas? ¿Tienen algo que decir? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Van a tener que defender iniciativas en contra de sus principios o que saben que son injustas?

Para recuperar su crédito perdido les recomiendo una cuestión sencilla y es que vayan a los problemas reales de las personas, de carne y hueso, no a esos datos que la macroeconomía financiera describe en mil y un informes que poco tiene que ver con el día a día de la calle. Acudan al INE y a los datos de los diferentes ministerios de economía, empleo y hacienda. Les doy unos datos claros, sencillos de comprender. Llevan años sin ser atendidos por todos ustedes sin excepción. Si son capaces de revertirlos, de afrontarlos, harán historia, consiguiendo que la política ya no sea parte del problema, sino parte de la solución.

En España el 17% de las familias con hijos vive en situación de pobreza, sí, pobreza laboral, que, aunque tengan ingresos, no cubren sus necesidades básicas. Las cifras de desempleo han mejorado y mucho, faltaría más en no reconocerlo, pero no se les olvide que somos el país con la mayor tasa de paro de la UE y seguimos siendo líderes en desempleo juvenil, es decir, 1 de cada 4 jóvenes menores de 25 años está en paro. Por otra parte, y de lo que no se habla es del empobrecimiento de los que sí tienen trabajo: un 12% de personas que tienen trabajo viven en situación de pobreza, duplicándose dicha tasa donde sólo trabaja uno de sus miembros. Añadan a todo ello la temporalidad laboral y la vivienda. Sus exámenes parciales y finales deberían centrarse en la respuesta a estas realidades. No se inventen problemas que no existen. Si insisten en ello, serán señalados y apestados. La paciencia ciudadana y social están al límite. Les deseo lo mejor. Feliz curso.