L’alcaldessa de València i els accents
Tinc la meua teoria i la resumiré: a més de mala voluntat, la dreta valenciana no té massa idea del que diuen i l’únic que han pretès sempre és crear confusió i maldecaps en detriment del valencià
A l’actual alcaldessa de València, Maria Josep Català i Verdet, li ha eixit un accent per la culata (vol accentuar València amb un extravagant i espuri accent tancat (fent Valéncia), contra el que diuen les gramàtiques, la pronúncia dels valencianoparlants, els textos autonòmics, dels Ajuntaments, la Universitat; contra el que hem ensenyat i ensenyarem els mestres i contra el que han fet i fan els escriptors). Com és alcaldessa vol fer el canvi de l’accent sense l’aprovació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i no és per una preocupació ortogràfica, sinó que és la seua manera d’intervindre en el procés de recuperació de l’ús de llengua en què estem treballant, encara que ella ho fa creant un problema fal·laç, confús i innecessari on mai l’ha hagut; o siga que la seua “col·laboració” és negativa i, en realitat, és un atac a la llengua.
L’alcaldessa i el seu mentor gramatical, actuen com ha fet tradicionalment la dreta valenciana: dir que el valencià és bla, bla, bla i que aquest país és xauxa. I mentre canten ufans para ofrenar nuevas glorias a España, han deixat desaparèixer les entitats bancàries valencianes i que no facen el corredor mediterrani... Tot plegat demostra un nul interès i una mala voluntad pel país i pel valencià.
L’alcaldessa, té dos dilemes: tindre els seus dos cognoms catalans (Català i Verdet), mentre ella és anticatalana i no parlar en valencià mai, o molt poquet. Ara té interès a substituir l’accent obert de València, canviant-lo per l’accent tancat Valéncia, que és com pronunciar Valencia en castellà, perquè el nom de la capital en castellà arrossegue els valencianoparlants a parlar en castellà i aquest és l’objectiu. Per a fer el canvi d’accents, té un dictamen d’un filòleg i acadèmic que en sap molt, però que supose que ha perdut l’oremus i ha oblidat que és acadèmic però no l’Acadèmia sencera. Ningú pot pretendre pel seu compte modificar la normativa aprovada per l’Acadèmia, talment com passa en totes les llengües del món.
No vull dir res més, perquè als meus 83 anys, no vaig a posar-me en saraus absurds, com si estiguérem en els anys 80 del segle passat (Batalla de València). Però, estic indignat i lamente la ingenuïtat de l’assessor de l’alcaldessa. Tinc la meua teoria i la resumiré: a més de mala voluntat, la dreta valenciana, com els ha passat als balears amb els gonellistes, no tenen massa idea del que diuen i l’únic que han pretès sempre és crear confusió i maldecaps en detriment del valencià, del balear i de la unitat de la llengua catalana. La ignorància d’aquestes dretes és tan atrevida, com és de temerària la intenció de l’alcaldessa dels accents i del seu assessor.
