Columna de humo por un ataque israeli en la ciudad de Gaza / Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

Aunque parezca paradójico es así: Netanyahu y Hamas se necesitan mutuamente para sus distintos intereses y objetivos.

Cuentan los viejos habitantes del lugar que Hamas fue creado por el gobierno de Israel de turno, en su momento, para restar importancia al liderazgo de Yaser Arafat y establecer así un contrapoder, alimentado durante décadas por el dinero Qatarí, con la complicidad del gobierno de Israel. Durante todo ese tiempo Hamas fue afianzado su poder en Gaza creando una red de túneles, de más de 500 kilómetros, y armando su brazo militar, así como ganándose a la población con una red de obras sociales. Pero el monstruo de la mayor cárcel del mundo a cielo abierto se despertó el 7 de octubre y le dio a Israel el mayor pretexto para actuar sin ningún freno. Hamas sabía que eso iba a pasar. Y esta es la situación a día de hoy. En estos momentos, Hamás, pretende guardar como un botín los rehenes, vivos y muertos, como un tesoro para una posible negociación final. Pero además intentará, si Israel ataca Gaza City, la de las laberínticas calles y recovecos, secuestrar algunos militares, lo que le daría más cartas de cara a esa posible transacción. Hamas sabe perfectamente que su futuro militar está acabado, y que, la entrega de armas y el exilio es la salida más lógica en estas circunstancias. Por eso desea que Netanyahu se meta en la ratonera, aunque para Hamás suponga el sacrificio de parte de sus mermadas fuerzas.

Por otro lado, Netanyahu, no sólo por que le aprietan sus ministros más mesiánicos y ultraderechistas, sino también porque busca una salida personal, sin importarle el precio a pagar, entrará en Gaza. Una retirada para él, ahora, sería el fracaso total de la operación, a no ser que la rendición de Hamas se hiciera efectiva, pero esto de momento parece complicado. Por eso Netanyahu, para huir de sus problemas con la justicia lanza el balón hacia adelante sin saber exactamente ni cómo, ni cuándo será el final del partido. Mientras tanto aprovecha la presidencia de Trump, el mejor momento para él y los suyos, para continuar con sus hazañas bélicas. Esta coyuntura le está dando alas para campar a sus anchas. El sabe perfectamente que el clamor de todos los países no es más que un ruido pasajero, ya que cuenta con el paraguas de los americanos. Puede actuar impunemente sin ningún problema. Los medios de comunicación de todo el mundo hablarán un día, dos, incluso tres, pero al día siguiente aparecerá otra noticia que hará olvidar el horror de asesinar a sanitarios y periodistas, que son nuestros únicos ojos en el conflicto. No pasa nada, errores del ejército, que no ha calculado bien el tiro. Y eso a la vista de todo el mundo.

Y en cuanto a la teoría de los dos estados, que defienden muchos países, exactamente lo mismo. La partida se está jugando a fondo en Cisjordania. La ocupación del territorio es escandalosa, por parte de los colonos, alentados por los ministros de la ultraderecha, y tolerados por el ejército. Es el momento Trump. La situación es tan grave que un posible Estado Palestino, en estos momentos, sería inviable territorialmente. La discontinuidad territorial es la estrategia de la “colonización” de Israel. Y Netanyahu asiente y consiente sin pestañear. Es el momento idóneo. Y, mientras tanto el pueblo palestino, muriendo pos las bombas o de hambre. La sociedad israelí está reaccionando, pero Netanyahu hace oídos sordos al clamor de la calle. A pesar de todo, como decía Borrell en una reciente entrevista en la radio, no podemos ser pesimistas, sino activistas.