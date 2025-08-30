Quique, del plató de TV al banquillo de Mestalla

Quique Sánchez Flores debutó como entrenador del Valencia CF el sábado 28 de agosto de 2005. / ED

El domingo 22 de junio de 2003, Quique Sánchez Flores apareció por última vez en el programa “Minut a Minut” de la extinta Canal 9, como analista y copresentador. Dos años después, el sábado 28 de agosto de 2005, debutaba como entrenador del Valencia. Un ascenso meteórico. Del plató de televisión al banquillo de Mestalla. Un cambio fulgurante. Esa noche se abría el campeonato con la visita del Betis. Ya han pasado 20 años del estreno de un entrenador que logró enderezar el rumbo de una entidad que, tras el trienio glorioso de Benítez, se había quedado fuera de Europa a la conclusión del errático ejercicio 2004-05. En verano se intentó la repesca por la vía de la Intertoto, pero se cayó ante el Hamburgo en la final. El conjunto alemán se clasificó para la Copa de la UEFA.

A Quique, tan amigo de las cábalas, le probaba la combinación del blanco y el verde. Como jugador valencianista debutó en Elche en la jornada inaugural de la Liga 84-85; como entrenador, fue el Betis su primer oponente. En ambos casos se registró el mismo marcador: victoria por la mínima. En la ciudad ilicitana el goleador fue Miguel Tendillo, mientras que Pablo Aimar logró el único tanto en el feudo valencianista frente a los béticos. Ambos goles llegaron en los segundos tiempos. La etapa de Quique Sánchez Flores estableció un registro histórico en su primera campaña que todavía permanece: el Valencia CF se mantuvo invicto durante 16 jornadas. La mejor marca en su historia, nunca ha permanecido tantas jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

Curiosamente, el récord anterior se logró en la temporada 89-90, con Víctor Espárrago como responsable técnico y Quique como integrante de una plantilla que concluyó el ejercicio liguero como subcampeón. En esa ocasión, los valencianistas permanecieron 15 jornadas sin perder, una menos que la conseguida en la campaña 2005-06. Con el uruguayo de entrenador, el Valencia sumó 8 victorias y 7 empates. Cuando el equipo dirigido por Quique supero ese registro, acumuló 10 triunfos y 6 empates. Para colmo de coincidencias, la racha se inició con un triunfo por 0-1 en Cádiz, con gol de Vicente Rodríguez. El equipo andaluz estaba dirigido por Víctor Espárrago. Maestro y alumno aventajado se abrazaron cariñosamente en los prolegómenos del duelo disputado en el Ramón de Carranza.

Menos amistosa fue la escena vivida en el vestuario visitante durante el descanso, cuándo Quique ordenó el cambio de Rufete que reaccionó de forma intempestiva ante la decisión. La tormenta no impidió que el Valencia creciera cada semana y los buenos resultados se sucedieran. Después de batir al Barça en casa por 1-0, con gol de David Villa al filo del descanso, los valencianistas se situaron segundos en la tabla, cerca del líder al que habían ganado el “goal-average”. Una derrota posterior en Santander por 2-1 quebró el registro. De ahí al final del campeonato, se consolidó la tercera plaza que daba derecho a entrar en la Liga de Campeones sin pasar por la fase previa.

La llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo acabó con una prolongada etapa de ausencia de entrenadores vinculados anteriormente a la entidad como futbolistas. El regreso de un ex –jugador de la casa no sucedía desde 20 años antes, cuando Valdez se hizo cargo del equipo tras haber destacado durante 8 campañas en los años setenta. En realidad, el último precedente lo había establecido Roberto Gil, aunque de forma provisional, al reemplazar a Di Stéfano durante los últimos 9 partidos de la Liga 87-88. A partir de entonces, ningún entrenador de los que dirigió al Valencia había pertenecido a su plantilla con anterioridad.

La carrera de Quique en los banquillos había sido sorprendente. Una campaña en el juvenil del Real Madrid, seguida de su debut en primera división al frente del Getafe, un club que se estrenaba en primera división en la campaña 2004-05. Con Fran Escribá como ayudante, el conjunto azulón protagonizó una más que digna temporada para asombro de propios y extraños. Cuando el Valencia visitó por primera vez el feudo de los madrileños cayó por 1-0. Quique le ganó la partida a Claudio Ranieri, con el que había compartido programa el día de su primera aparición en “Minut a Minut”. Aquella lejana tarde de enero de 1998, con el técnico italiano en pleno ascenso de popularidad, el Valencia había pasado por encima del Racing en Mestalla. A los cántabros les cayó media docena de goles, y aún pudieron ser más. Claudio López y Adrian Ilie estaban desatados.

Con Quique en el banquillo y una plantilla imponente, el Valencia recuperó el gen competitivo, se codeó con los mejores y fue temido en Europa. En su segunda campaña, con un deslumbrante David Silva incorporado, Mestalla vivió sus últimas grandes noches europeas de Champions. La reconstrucción resultó incompleta. Las turbulencias internas y la pésima gestión arruinaron un proyecto prometedor.