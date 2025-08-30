Opinión
Salvem el bombo
Ha arribat l’hora d’actuar per a salvar una espècie autòctona que conviu enmig de les nostres bandes, en modesta lluita contra l’amenaça invasora del “bombo de concert”. Qui més en sap de la seua debilitat és el músic que el porta i l’interpreta: el “músic del bombo” que tots el reconeixem; el jove que tocava el clarinet, que quan els dits començaren a desobeir se’n va passar a l'instrument que marca el nord de la banda.
La seua figura és central. En cada hàbitat festiu dels nostres pobles, quan la banda de música recorre els carrers durant les festes, el so del bombo ressona amb precisió, establint el compàs que uneix els tocadors amb la comunitat. L’instrument ha sigut durant generacions el batec ecològic que acompanya celebracions, “entraes” i processons. No obstant això, en temps recents, el bombo tradicional es veu sotmés a la pressió d’una espècie invasora: el bombo de concert; un gegant sonor “armat amb carro de ferro reforçat i rodes tot terreny” amenaça de desplaçar-lo del seu nínxol natural.
La situació és ja dramàtica en la Festa de Moros i Cristians, on la debilitat del bombo comença també a afectar els timbals, més encara en els pobles on els desfiles han deixat els carrers i carrerons de sempre per les amples avingudes i les places obertes.
Organisme clau de l’ecosistema musical
L’assumpte és greu perquè el “bombo de sempre” no és sols un instrument de percussió; és una espècie clau que sosté l’equilibri de l’ecosistema sonor d’una banda. El seu so greu i ressonant actua com a pols vital que guia la resta de “fauna instrumental” i marca el ritme d’un fum d’actes de la nostra cultura. És el batec que acompanya la patrona o el patró, la Diana o l’Entrà, la festa, el plor, la celebración o l’adeu. El que fa vibrar les places més plenes.
Esta especie de grandària moderada i adaptada al seu entorn amb pells naturals i no, produeix un so càlid i equilibrat. La seua intensitat està regulada de manera natural per a conviure harmònicament amb la resta del conjunt. Cada colp a la seua epidermis és com una feromona comunitària: una crida a la unitat, un marcador cultural i un mecanisme de cohesió col·lectiva.
En canvi, el “bombo de concert” - castigat i colpejat amb martells i astrals com fa més d’un músic descosit - és un organisme alié, introduït des d’altres ecosistemes (grans orquestres d’auditoris de moqueta i de parets anti ressonànciess i antiecos). En definitiva, una espècie de gran talla, dissenyada per a ocupar grans territoris acústics, amb un volum i una profunditat que poden resultar letals per a l’equilibri d’un ecosistema sonor local, si s’abusa del seu poder.
Quan la maça del músic desmesurat castiga “el bombo de carro i rodes” colonitza el context d'una banda tradicional, fins al punt de convertir esta espècie invasora en depredadora acústica, anul·lant els matisos i ofegant els “cants” dels altres instruments. Especialment, en una marxa mora o cristiana, on la biodiversitat sonora és esencial. Son casos on el bombo de concert pot actuar com un super-predador, desajustant la xarxa tròfica musical i alterant la intenció original de la peça. Fins i tot, l’espectador pot arribar a tapar-se les orelles, al seu pas, en un gest impensable davant una banda valenciana.
Decibels i risc per a l’ecosistema
Els nivells de pressió sonora actuen ací com a indicador ecològic. Mentre que una conversa normal oscil·la entre 60 i 70 decibels, el “bombo amb rodes” pot superar fàcilment els 120 dB. L’exposició prolongada a més de 85 dB es pot considerar contaminació acústica i fins i tot una amenaça per a la salut auditiva de la població… i sordera per al fester que desfila al costat.
El bombo de concert representa un factor de risc: si no es controla pot degradar l’hàbitat sonor, reduir la qualitat del medi acústic i posar en perill la supervivència del bombo tradicional com a espècie cultural.
La bellesa d’un ecosistema musical radica en la seua biodiversitat equilibrada. Cada espècie-instrument té un paper dins la cadena acústica: uns marquen la melodia, altres sostenen l’harmonia i el bombo tradicional proporciona l’estructura rítmica. Si es respecta este equilibri, l’ecosistema es manté sa i sostenible.
Però la introducció sense control del bombo de concert és comparable a la irrupció d’una espècie invasora en un hàbitat fràgil: pot desplaçar les espècies natives, reduir la seua abundància i fins i tot portar-les al perill d’extinció cultural.
El bombo tradicional és molt més que un instrument de percussió: és una espècie autòctona, adaptada al nostre ecosistema festiu. La seua lluita contra el bombo de concert no és un rebuig a la modernitat o a la música clàssica, sinó una defensa de la sostenibilitat cultural i de la preservació del nostre patrimoni immaterial.
Els gestors culturals i responsables d’esdeveniments haurien de tindre en compte este factor ecològic: l’ús del bombo de concert ha de regular-se com es fa amb una espècie introduïda, calibrant-lo i integrant-lo respectant l’hàbitat local. Només així podrem evitar un procés de substitució.
La música és un ecosistema compartit, i és responsabilitat nostra garantir que totes les espècies-instruments siguen escoltades amb claredat i respecte. El bombo tradicional, com a espècie protegida, mereix el seu lloc en este hàbitat sonor, i l’hem de defensar amb la mateixa passió amb què defensem les nostres tradicions i la nostra cultura. Salvem-lo.
