Vivir en Matrix

Paiporta devastada tras la dana. / J.M. López

Obligados a vegetar en la excepcionalidad desde hace diez meses, creo que estamos perdiendo la conciencia de la enorme dimensión de la anomalía que padecemos, hasta el punto de que ya hay quien aplaude el mero hecho de que Mazón no sea titular, ni para bien ni para mal, en la Prensa nacional. Pero lo cierto es que si hay un mes que ha puesto en evidencia que vivimos en Matrix, ese ha sido este agosto, donde no hemos tenido noticia de interés ni del president de la Generalitat, ni de la presunta candidata del PSOE, ni del supuesto líder de Compromís ni mucho menos de quien quiera que mande en Vox. No estaban de vacaciones, sino desenchufados. Dejando todo el campo a Camps, a Mónica Oltra, a la presidenta de las Corts que firma articulitos comparando la situación de España con la de la Alemania nazi o, para tribulación del PSOE, al excomisionado de la DANA, José María Ángel.

Los veteranos de la cosa pública siempre han dicho que lo más importante para dedicarse a la política es tener afición. Ya que el resto del año está tan ocupada que apenas se deja ver por el predio que le han otorgado (que, por si no lo recuerda, va de Vinaròs a Pilar de la Horadada), la ministra Morant podía haber aprovechado al menos agosto para hacer un curso de verano sobre las condiciones exigibles a quien quiere presidir una comunidad como la valenciana. Pero una vez más sus ausencias han sido más llamativas que sus presencias. Morant sólo tiene un discurso, pedir que se adelanten elecciones. El mismo que Feijóo hace en Madrid. Y cuando se sale de ese guion, es peor. A Morant se le ha ido, en medio de una escandalera política y un drama personal, nada menos que el presidente de su partido. Y el manejo de una crisis tan dura como delicada ha sido muy torpe, teniendo en cuenta que ella no es responsable de las causas pero sí de las respuestas.

Morant y Mazón se parecen en algunas cosas. Ninguno tiene en estos momentos peso en la política nacional, lo que perjudica sobremanera los intereses de la Comunitat Valenciana. Y, además, ni Morant lidera el PSPV, ni Mazón gobierna la autonomía. Morant, porque está a lo que le diga Pedro, si me permiten utilizar la frase que dicen que más repite. Mazón, porque no puede. A partir de esa semejanza, hay una diferencia que lo desequilibra todo. Morant no fue la elegida por los ciudadanos para regir los destinos de los valencianos. Y Mazón, sí. Luego la responsabilidad primera recae en él. Y tenemos un jefe del Consell que gestiona y tramita, pero no tiene propósito para la Comunitat porque ni siquiera sabe, superada con creces la mitad de la legislatura para la que fue investido, ni cuánto durará ésta, ni si para él habrá otra. La Gran Riada lo arrasó todo. Pero no se engañen: reconstruir no es un proyecto, es una obligación. Tanto para la Generalitat como para el Gobierno central. Y sobrevivir no es una hazaña, sino un modo de resignación. En política, el señor mío que me quede como estoy no cotiza. Pero, como se ha visto tanto en la DANA como en los incendios, resulta que soportamos una generación de gobernantes cuya única obsesión parece ser no asumir el mando ni buscar soluciones, sino ejercer de figurantes y habitar en las redes sociales.

También en eso Mazón ha sido pionero. Como en otras cosas. Por ejemplo: ningún presidente autonómico es autónomo. Ni siquiera Ayuso o Moreno Bonilla, Page o Barbón, lo son del todo. Pero de ahí a ser dependiente media un abismo. Y Mazón es el primer presidente dependiente que hemos tenido.

Depende, sobre todo, de la instrucción judicial de la DANA. Todos sabemos que su peor escenario sería que la juez Nuria Ruiz decidiera finalmente pedir su imputación al Tribunal Superior de Justicia para que se investigue si pudo tener alguna responsabilidad en la muerte de las 228 víctimas de la riada, algo que la mayoría de los juristas cree casi imposible que pueda establecerse dando lugar a una condena. Pero incluso si eso no ocurriera, lo que sí parece altamente probable es que al menos dos ejecutivos con competencias directas sobre las emergencias, la exconsellera Pradas y el exsecretario autonómico Argüeso, que ya han declarado en calidad de investigados, sean juzgados. Dos altos cargos que Mazón nombró presentándolos como parte del ‘gobierno de los mejores’ sentados en el banquillo, de ocurrir, sería una imagen que volvería a golpear el menoscabado crédito del president.

Depende, también, de las encuestas. Pero no de que éstas den posibilidades a la suma del PP y Vox de mantenerse en el Gobierno. Sino de qué nivel de rechazo, no al PP sino personalmente a Mazón, reflejen los sondeos que maneje Génova. Por ahora, esos sondeos siguen diciendo lo mismo: la marca PP resiste relativamente bien para lo que ha pasado en la Comunitat Valenciana. La marca Mazón, sin embargo, continúa cosechando un amplio repudio. Frente a esa realidad, suele responderse que también Pedro Sánchez suscita la repulsa de muchos valencianos. Pero hay una diferencia: la mayoría de los que sienten aversión por Sánchez jamás votarían de todas formas al PSOE, pusieran los socialistas a quien pusieran. Mientras que entre los que preferirían que Mazón no repitiera como candidato sí hay mucho votante popular, que tiene otras papeletas por las que optar si lo que le presentan no le gusta. Entre tanto, entre los dirigentes populares, reducidos a meros espectadores del juego que se llevan entre Génova y el Palau, cunde el desconcierto. Ahora resulta que el mayor capital que tiene el PP en la Comunitat Valenciana es un tal Miguel Tellado. Quién te ha visto y quién te ve.

Y depende, por supuesto, del dedo de Feijóo. Destacados dirigentes populares, en conversaciones privadas, se han esforzado este verano en convencer a sus interlocutores de que Mazón ya no es problema de Feijóo, que según esta tesis debería dejar de preocuparse por el presidente valenciano, eludir cualquier pronunciamiento sobre él y centrarse únicamente en Sánchez. Olvidan que Mazón ha sido un dolor de muelas para Feijóo desde que preside el PP: fue el que primero negoció un gobierno con Vox en plena disputa electoral entre Sánchez y Feijóo y también el primero que pactó un presupuesto con la ultraderecha a cambio de asumir públicamente sus principales postulados. Si en la Comunitat Valenciana el PP mantuviera el gobierno tras unas elecciones con Mazón como candidato, el mérito se atribuiría al alicantino por haber jugado con éxito las pocas cartas que tenía. Si lo perdiera, la culpa se achacaría a Feijóo por hacer la estatua. Como para despreocuparse.

Incluso en sus propios planes de agotar al menos la presente legislatura, a la que le faltan casi dos años, Mazón no es libre, sino prisionero. Como ya se explicó aquí a mediados de julio (’Mazón se crece’), aprovechando la anunciada salida del vicepresidente Gan Pampols el jefe del Consell prepara una remodelación de su gobierno precisamente con ese fin de afrontar la segunda parte de su mandato y llevarlo hasta el final. Pero esa apuesta tiene dos dificultades. La primera, quiénes serán los relevos de los consellers que salgan, si es que al final sale alguno y no se queda todo en un mero cambio de sillas. Porque si el PP en Madrid tiene el problema de que no sabe con quién sustituir a Mazón si no repitiera como aspirante a la Generalitat, el propio Mazón tampoco tiene fácil aquí encontrar recambios solventes para un nuevo Consell. Cambiar marionetas por muñecos no sería interpretado como refuerzo, sino como indigencia.

Y la segunda es que el futuro de Mazón no sólo depende de la juez, las encuestas, Feijóo o la renovación del Consell. También está a expensas de lo que Sánchez decida. Ambos, Mazón y Sánchez, quieren prolongar sus respectivas legislaturas todo lo que puedan. Y ninguno lo tiene fácil: para los dos superar el otoño va a ser todo un reto. Pero si Sánchez anticipa las suyas, ¿qué es lo que hará Feijóo? ¿Campaña con Mazón presidiendo la comunidad donde más escaños pueden bailar? ¿Forzar al jefe del Consell a adelantarlas también para hacerlas coincidir con las generales, en un totum revolutum? Y de ser así, ¿poniendo otro candidato a la Generalitat o manteniendo el actual precariado? ¿Qué sería mejor para el gallego en ese caso, cargar con Mazón y asumir el desgaste o liquidarlo y concederle ese triunfo al PSOE antes siquiera de empezar la carrera?

Pero, ¿y si los dos, Sánchez y Mazón, agotan mandato, tal como quieren? Las elecciones serían en 2027, pero las generales irían después de las autonómicas. Con lo que volvemos a lo mismo, ¿qué prefiere Feijóo, que ha puesto el mantenimiento de la presidencia de la Generalitat Valenciana en el frontispicio de sus deberes, susto o muerte? ¿La pastilla azul para seguir fingiendo que aquí no pasa nada? ¿O la roja y asumir que han ocurrido hechos gravísimos a los que aún no se ha dado respuesta?

Que a estas alturas del cuento, dos años y pico después de que cayera el Botànic y diez meses después de la DANA, tengamos tantos interrogantes es el más claro indicador de la grave parálisis política que asola la Comunitat. Y aún hay más. El pasado mayo, Sánchez prometió un funeral de Estado a las víctimas. Pero como todos en el fondo huyen de ellas como del agua hirviendo, entramos en septiembre sin que ni el presidente del Gobierno haya concretado nada ni el de la Generalitat se lo haya reclamado. Con funeral o sin él, ¿estarán Sánchez y Feijóo el próximo 29 de octubre en Valencia, como correspondería hacer a los principales líderes políticos de este país cuando se cumpla un año de la mayor catástrofe en décadas? Me malicio que tendrán la agenda ocupada. Al fin y al cabo, ¿a quién le importa Matrix?