El curso rehén

Suranne Jones (Abigail) y Julie Delpy (Vivienne) en una imagen de 'Rehén' / Netflix

Los calores deslumbran el ‘momento València’, esa asignatura pendiente para este curso que empieza. Los exámenes de septiembre dejaron de existir, pero pese a la advertencia que no se podía aprobar en dos meses, lo que se había suspendido en nueve, muchos lo sacaban al límite. Eso ya no vale para Sánchez, igual sí para Mazón. Pese a la tarde del 29 de octubre, la instrucción judicial y el relato, diez meses después nadie discute que la derecha en la Comunitat Valenciana está mejor que la izquierda, con la posible corrección en términos electorales de la cantidad de indecisos que genera Mazón entre sus votantes si las elecciones generales se adelantan, como parece.

La izquierda ha destrozado la valoración de Mazón por la gestión de la dana, otra evidencia, pero ha sido incapaz de construir una alternativa, lo que da margen para que el espacio PP-Vox se consolide con independencia de si Mazón será el candidato o no, porque en España, y aquí más, son las elecciones generales las que ordenan el mercado de votos. Así que pese a las muchas ganas que ponen los de Ens Uneix se pueden desfondar porque su auténtica prueba será en mayo de 2027, pese a su papel preeminente en la Diputación de València, donde por primera vez una opción es igual de autóctona que pragmática.

Aunque la política local está llena de enredos. Ahí está Oliva, un ayuntamiento ahora bajo la órbita de los municipalistas, pero que su gestión recuerda más a la política calabresa, o el cercano Els Poblets, donde en poco más de tres kilómetros cuadrados se puede hacer una tesis doctoral más de Ciencias Ocultas que de Políticas. Por no hablar de Torrent, donde los desaguisados de un cargo no electo paralizan la ciudad desde hace meses. O pese al sofoco, todavía no sabemos si el concejal socialista de Quart de Poblet, Bartolomé Nofuentes, es médico naturalista, como dijo en una entrevista, fisioterapeuta como puso en su currículo como diputado provincial, o un simple santero 3.0. Nofuentes, sin quererlo, piensa igual que un alcalde emergente de su partido, que sostiene que ser alcalde de Quart o Mislata es muy fácil.

Caducado el tiempo ‘Borgen’ del consenso, entramos en el de ‘Rehén’, el thriller político de moda, donde las vidas privadas de las antagónicas primera ministra británica y la presidenta francesa se unen en contra del destino de millones de ciudadanos. Quedan muchos ‘Downing Street’ cercanos que atender.