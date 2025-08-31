Una intelectualidad sin pueblo

Pleno de la AVL en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Hay pequeños hechos que pasan desapercibidos para la mayoría de la gente, pero que laminan el aprecio hacia la lengua materna, como estos dos casos reales que no son aislados: un joven se presenta a las pruebas de valenciano de la Junta Qualificadora, natural de Benifaraig, ha hablado valenciano toda su vida, toda su familia es valenciano parlante y en su entorno próximo es la lengua de uso habitual. Por otra parte, una chica de Sueca, con las mismas circunstancias personales que las anteriormente mencionadas, familia valenciano parlante y entorno próximo también. Ambos fueron suspendidos en el C1 de valenciano y en ambos casos el tribunal, para aclarar el suspenso les dijo verbalmente que no aprobaban “porque no usar el valenciano normativo”. Imaginemos que un hispanohablante, que afortunadamente no se ve sometido a examinarse de su propia lengua, tuviera que pasar un examen oficial y que el tribunal le diga que, aunque el español es su lengua materna, no pasa la prueba de su propio idioma por “no usar el castellano normativo”. Pues así están las cosas.

No conozco si los miembros de ese tribunal se encuentran entre los firmantes del manifiesto anti-abelarsaragossá, pero podrían estarlo perfectamente porque no se solidarizan con los sentimientos del pueblo valenciano, que también se demuestran en el uso de la lengua. Por el contrario, mantienen un divorcio entre intelectualidad y pueblo que se arrastra desde, al menos, 1962.

Con estas actitudes contra los hablantes normales y corrientes de la lengua que dicen defender, el porcentaje de valencianoparlantes se reduce cada vez que se hace una encuesta sobre uso y conocimientos de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. Sean 512 los firmantes o cualquier otra cantidad, no tiene la mayor importancia, porque carecen totalmente de la autoridad moral que se requiere para influir a través de un manifiesto, pues saben, y no aceptan, que el sentir mayoritario del pueblo valenciano, conduce a no considerarlos como “intelectuales valencianos”, de ahí el divorcio existente.

Después de más de 60 años, se mantiene un pueblo resistente que no acepta las pautas lingüísticas de un importante número de sus escritores; y no lo hacen por fanatismo u obcecación, sino porque saben que esos escritores no tienen el corazón aquí. Y probablemente los lectores tampoco, porque muchos de sus escritos no se aprecia que son valencianos, pues prefieren utilizar los giros y expresiones habituales al norte del riu Sénia, en vez de, incluso, los recomendados por la AVL a la que ahora dicen defender, pero que la han censurado constantemente.

Bastantes de los firmantes han mantenido una actitud despreciativa hacia la AVL porque consideraban que “l’AVL ho acepta tot”, como si ese “tot” significara algo negativo, cuando suele recoger las variaciones que se producen en toda lengua. Dice el manifiesto que hacen una defensa de la AVL y que sus firmantes están en contra de “las agresiones que sufre el valenciano”, dos cosas en que muchísimas personas estamos de acuerdo. Lo importante es lo que no dice, porque este manifiesto en realidad es un manifiesto trampa. Se podría hacer la sarcástica pregunta: ¿contra quien va el elogio? Y no cabe la menor duda: contra la postura de Abelard Saragosa en la cuestión del acento del nombre del cap i casal. El manifiesto mezcla todo, aunque mantiene un elemento común que voy a decir en palabras que no se encuentran en el manifiesto, pero que están implícitas en él: “nosotros generamos el dogma, por lo que queda prohibido el debate”. Por otra parte, sorprenden algunas firmas de personas que se opusieron desde el principio a la creación de la AVL y ahora dicen “defenderla”.

Pero no es cuestión de personas concretas, sino del contenido oculto porque aunque el manifiesto dice defender a la AVL, implícitamente niega los motivos de su creación y la subordina a otras instancias. No obstante, la mayor incoherencia se plasma al afirmar que no se puede relacionar una postura política, con una filológica, cuando en el manifiesto se atribuyen intenciones políticas, y espureas a la defensa de l’accent tancat. Estos escritores que se autoproclaman “autors d’una gran part del patrimoni literari valenciá contemporani”, si bien es cierto que habría que explicar cuantos de esos libros se han publicado con la pela de la subvención, tienen un gran problema que viene ya de Joan Fuster y que consiste en que el contenido de su obra, de sus ideas, no tiene un horizonte valenciano, lo que provoca el rechazo de una inmensa mayoría de sus conciudadanos, por lo que no los pueden representar como intelectuales. Y el problema de ellos como escritores, se convierte en un problema de los valencianos como pueblo, y que consiste en un absoluto divorcio entre lo que deberían ser los más respetuosos con los hablantes de la llengua y no lo son. La lengua es un hecho social y no se puede dominar al margen de quienes la utilizan. La respuesta tan dura e hipercrítica contra un simple acento, simple sí, pero simbólico, viene de un nerviosismo por la impotencia de años y años queriendo imponer un modelo lingüístico, como paso previo de un proyecto político, rechazado abierta o soterradamente por los valencianoparlantes.

Desenmascarar este tipo de actuaciones siempre dirigidas a una política que niegan de palabra, pero que practican sin vacilar de que la lengua valenciana no sea adaptada a sus hablantes, sino teledirigida desde el IEC, como paso previo, que afortunadamente nunca ha podido avanzar, a la creación de instancias políticas coincidentes con la unitat de la llengua, ya la estamos sufriendo demasiado tiempo. Llengua que no solo quieren que se mantenga unida, sino uniformada. Consolémonos con una cita de un mallorquín que se debería tener más en cuenta y no sólo en los aspectos lingüísticos, Antonio Maura, quien afirmó que “el idioma, no tiene, ni puede tener otro autor sino el pueblo, de quien es aliento y semblante”.