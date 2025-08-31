Todos somos Nuria

Manifestación en Catarroja contra la gestión política de Carlos Mazón y en recuerdo a las víctimas del 29 de octubre. / L-EMV

Desde el primer momento no les cayó bien. Los del PP se miraban a sí mismos estupefactos: si la Justicia siempre está de nuestra parte, ¿por qué esta mujer parece que va por libre? ¡Una jueza que sienta en el banquillo de los acusados a una de nuestras conselleras y a su segundo de a bordo! Alucinaban. Y es que como en el PP están acostumbrados a ser los dueños de todo, se hacen cruces cuando algo se les escapa. Por eso desde el principio la tenían encarada y no han dejado de buscar la manera de apartarla de la causa de la dana. La misma Audiencia de València apoyaba sin fisuras las decisiones de la magistrada. Pero para ellos lo importante no es que la Justicia sea justa. Lo importante es que esté de su lado, que persiga a quienes no son de su cuerda, que escarbe en la vida íntima de sus “enemigos” como si la Justicia fuera un perro perdiguero que les lleva entre los dientes las piezas abatidas en sus cacerías.

Desde el principio la jueza sólo persiguió un objetivo: que la verdad no fuera lo mismo que la mentira, que la independencia no sucumbiera bajo las tramas corruptas de la sumisión a quienes gobiernan. Por eso, desde el primer momento, tuvo en su contra a quienes como el PP y Vox sólo entienden la Justicia como un apaño a favor siempre de los poderosos. A la magistrada Nuria Ruiz Tobarra le importaban las víctimas de la barrancada, los motivos y las causas que la provocaron, que las 228 muertes y tanta destrucción no siguieran mezcladas con el barro. Sacar a la luz las sombras de un desastre que podía haberse evitado, o aliviarse al menos, si quienes tenían la responsabilidad de conseguirlo no hubieran sido unos irresponsables.

Desde el primer momento lo único que hubo por parte de la Generalitat fue una indecente retahíla de mentiras. Ahora decían una cosa y a los tres minutos decían la contraria. El reloj de Mazón se había vuelto loco. Daba las horas a conveniencia del presidente y no de las víctimas. Las víctimas se enredaban entre el cinismo y la falta de compasión de la que hacían gala los miembros del gobierno valenciano, un gobierno en el que la vicepresidenta Susana Camarero ejercía vergonzosamente de ventrílocua con un aplomo que rozaba lo inhumano. Mientras tanto, el aspirante a Eurovisión andaba desaparecido entre los efluvios del Ventorro y el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, hacía de Príncipe Valiente y presumía en un famoso programa de televisión de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Unos días después, la verdad que declaró delante de la jueza no se parecía en nada a la de la televisión. ¿Será eso lo que se llama falso testimonio? No sé. Sólo pregunto.

La aparición de esa magistrada fue, entre tanta desolación y tanta tristeza y tanta rabia, un alivio inmenso para la memoria de las víctimas y para quienes sobrevivieron a la catástrofe.

Los nervios se iban apoderando de las derechas y poco a poco al PP y Vox les subía a tope la bilirrubina. Pero no por el mal de amores, como en la canción de Juan Luis Guerra, sino porque el juego sucio de esos partidos no iba con la jueza de la dana. El colmo ya fue cuando puso en cuestión un informe de la Guardia Civil que no se limitaba a informar -que es lo suyo- y además era “erróneo” cuando se refería a “los fallos y negligencias de los intervinientes en los sucesos del 29 de octubre de 2024”. Y es ahí, como si hubieran sufrido la mayor de las ofensas, cuando hacen su aparición en la cancha los de Manos Limpias para hacer lo que hacen siempre: ensuciar lo que tocan esas manos. Enseguida los dos altos cargos políticos imputados y todas las derechas se dirigen al Consejo General del Poder Judicial para que abra expediente y aparte a la jueza de su cometido. Se inventan una sarta de embustes contra ella. En eso, en el arte de embrollarlo todo, son auténticos maestros: lo están haciendo ahora con los incendios. La tachan de ignorante porque la instrucción no la lleva a cabo ella sino un miembro de su familia que también pertenece a la judicatura. En el colmo de una loca desesperación la acusan de estar de parte de las víctimas. Esto último lo entiendo: el PP y Vox tienen un concepto un tanto extraño acerca de las víctimas y los verdugos. Si echamos la vista un poco atrás de nuestra última historia veremos que siempre han defendido a los verdugos.

Espero que aguante Nuria Ruiz Tobarra en su puesto. Que no se entregue, que no la minen las bravuconadas y el recurso sin fin a las mentiras. Y también que el CGPJ ponga en su sitio la exigencia de quienes se creen que la Justicia es de su exclusiva propiedad. La verdad es un bien común y nadie se lo puede apropiar para defender sus intereses particulares. Esos intereses, y no la verdad y la empatía con las víctimas de la dana, son los que llevan al PP, Vox y Manos Limpias a intentar que la jueza abandone la instrucción por las presiones y el cansancio. Estoy seguro de que no lo van a conseguir. La aparición de esa magistrada fue, entre tanta desolación y tanta tristeza y tanta rabia, un alivio inmenso para la memoria de las víctimas y para quienes sobrevivieron a la catástrofe. Seguramente será por eso que en la manifestación para exigir en Catarroja la dimisión de Mazón un cartel decía: “Todos somos Nuria”. Pues eso también vale, ¿no? Y tanto que vale. Y tanto.