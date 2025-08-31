Opinión
Universitat de València
Renaixement i música
Si València -sí, València- vol deixar de ser una destinació de sol i bikini, podria oferir més iniciatives d'aquest estil
Setembre arriba i, amb ell, tot torna a una "certa" normalitat -la normalitat, realment, no existeix i sempre és, com a molt, "relativa". Vull dir que la majoria tornem a la rutina -això sí que existeix- del treball i, en els àmbits acadèmics, comença l'activitat de les jornades, els congressos i el llarg etcètera d'actes adreçats a realitzar això que ara es diu "transferència de coneixements". I una bona manera d'aterrar al setembre és la proposta de la Fundació Capella de Ministers, guidad per Carles Magraner, que, per segon any consecutiu, ofereix al públic en general un cicle on es combina la jornada acadèmica i les actuacions musicals: el Festival Musical del Renaixement, que aquest any serà a Sant Miquel dels Reis.
El Festival compta amb un cicle de conferències a càrrec d'especialistes que, a l'aixopluc del títol "Música i literatura en el Renaixement" parlaran de diferents aspectes que relacionen les dues disciplines i que enriquiran la visió que tenim del període. Encara, perquè tot jut aquell temps va ser un dels més fecund musicalment parlant per a la ciutat de València -on hi havia la cort virregnal-, però també en altres llocs on la música arribava i es produïa. La música, en aquells temps, tenia moltes més funcions que la d'acompanyar: es trobava present en actes públics religiosos i civils, en festes d'alegria i en celebracions luctuoses, a l'interior de les sales nobles i al carrer. La música avisava de vingudes imperials i alertava de batalles o acompanyava l'acompliment de la justícia. Eren, aquestes, algunes de les funcions socials de la música que ena aquest cicle s'analitzaran per diferents especialistes de mitja dotzena d'universitats.
Per una altra banda, aquesta secció "acadèmica" -però de nivell divulgatiu!- s'arrodonirà amb concerts temàtics a càrrec de prestigiosos 'ministrers' per usar la terminologia de l'època, i amb dos espectacles artístics, a manera de 'perfomances' a cura del genial Toni Parisi, on es combinaran música, cant, dansa i teatre i que, si són -i no ho dubte- com altres que he pogut veure seus, faran les delícies dels assistents. Tot es clourà, a la fi, dissabte, amb un sopar "dels Borja", temàtic i amb presència de dansa, poesia i música en directe, que intentarà emular el que foren els àpats borgians. Més modest, aquest, sense dubte. I més sà.
Una proposta cultural fresca -en ple estiu- que s'agreix perquè ens situa al nivell d'altres llocs d'Europa -com Nàpols o Bamberg, per dir dues ciutats a l'atzar- on també aquestes activitats lúdiques i culturals generen l'assistència dels locals i dels forasters. Si València -sí, València- vol deixar de ser una destinació de sol i bikini, podria oferir més iniciatives d'aquest estil: la nostra història és suficientment rica com per generar-ne diversíssimes. Tots eixiríem guanyant.
