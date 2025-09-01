La equidad rota: Cuando se apaga la luz de la enfermería

Una enfermera acompaña a un paciente. / Levante-EMV

A las enfermeras y enfermeros nos han querido vender el Sistema Nacional de Salud como un faro de justicia y cohesión. Con una luz inquebrantable, ecuánime... que nos alumbraba a todos y todas por igual. Pero, no nos equivoquemos, ese destello se apaga al proyectarse sobre sus enfermeras formadas, comprometidas y cansadas de promesas que no se cumplen y de discursos que se olvidan. Enfermeras que abandonan su trabajo o su país porque se sienten ninguneadas.

Lo grave de esta hemorragia es que se trata de personas que se marchan porque no se las valora como merecen. Imaginemos a dos enfermeras recién tituladas, con la misma vocación y las mismas ganas de cuidar, cobrando sueldos muy distintos solo por el lugar de España donde trabajen. Suena a chiste de mal gusto, pero es una herida abierta: la primera, en la Comunidad Valenciana, con 35.550 euros anuales; la segunda, en Euskadi, que puede llegar a 47.000 euros al año. Una brecha de más de 12.000 euros que no es un capricho administrativo, sino un puntapié a la cohesión de nuestra sanidad.

Invertimos en formar a nuestras mejores enfermeras y luego las vemos irse con la maleta a territorios que sí apuestan por ellas. Esta fuga de talento es una estrategia suicida que descapitaliza nuestro sistema y deja a quienes se quedan sobrecargadas, con más pacientes por profesional, con más complicaciones, con más infecciones y con más muertes evitables, porque la falta de enfermeras mata. Y no es alarmismo: es un dato que la ciencia respalda.

Cuando analizamos el llamado Complemento Específico, se nos queda cara de incredulidad, porque en teoría compensa la complejidad del servicio y, en la práctica, se ha convertido en un cajón de desigualdades, donde una guardia en la UCI de La Fe de Valencia parece valer un 30 % menos que en Bilbao y donde un festivo agotador se valora económicamente muy poco.

La consecuencia de esta discrecionalidad es que las y los profesionales huyen. Como muestra cabe recordar que en 2023 más de 6.600 enfermeras hicieron las maletas, dejando comunidades como la nuestra reducidas a canteras de talento para otras autonomías que simplemente reconocen su valor. Mientras tanto, seguimos con un déficit crónico de más de 100.000 enfermeras en España respecto a la media europea, condenando a quienes se quedan a jornadas interminables que merman la calidad del cuidado, por mucho corazón que le pongan.

Ya hemos diagnosticado este problema mil veces y seguimos atrapados en reuniones interminables mientras el reloj sigue corriendo, porque, como dijo Confucio, “El hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras”, y nosotros rogamos a nuestros gestores públicos que empiecen a mover las piedras necesarias para salvar nuestra sanidad. Reclamamos un suelo retributivo común que garantice un mínimo de dignidad para todas las enfermeras de España, sin importar el código postal; reclamamos una carrera profesional única que valore la experiencia y la excelencia sin depender de siglas políticas; y reclamamos la reclasificación al Grupo A sin subgrupos, subterfugios ni excusas, porque invertir en la dignidad profesional de las enfermeras no es un gasto superfluo: es garantizar que la sanidad pública sea un lugar seguro para todos.

Nos gusta repetir que somos un país con una sanidad envidiable, pero nos olvidamos de que las enfermeras somos el latido constante de cada planta, de cada quirófano y de cada domicilio al que acudimos, y ese latido se está debilitando. Porque cuando la enfermera se va, se va también el cuidado, la escucha, la mano que calma, la mirada que detecta el cambio de un paciente antes de que sea tarde, y se va la seguridad del sistema. Es verdad que la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada, y sin enfermeras suficientes ni reconocidas, no hay salud, ni sistema, ni cohesión que resista.

Es hora de que quienes toman decisiones comprendan que cada contrato precario, cada complemento injusto y cada promesa incumplida es una invitación a la marcha de una profesional que no se va por capricho, sino porque necesita dignidad para vivir y ejercer con calidad. Es hora de que se entienda que no es un lujo pagar de forma justa a quien cuida, sino una inversión que salva vidas y ahorra costes en complicaciones evitables.

La dignidad profesional de la enfermería no es negociable si queremos un futuro con una sanidad pública de calidad, con hospitales y centros de salud que no sean meras estructuras de ladrillo, sino espacios donde la salud se construya con la profesionalidad de quienes cuidan cada día, cada noche y cada festivo, sosteniendo un sistema que, sin ellas, se debilita.

De nada sirve educar y formar a nuestras enfermeras si luego las expulsamos con salarios indignos y condiciones que no reconocen su valor. No es tiempo de más mesas de trabajo: es tiempo de valentía política, porque defender a nuestras enfermeras es defender la salud de todos, y no hacerlo es firmar la decadencia silenciosa de nuestro Sistema Nacional de Salud, ese faro que ha perdido tanta luminosidad.