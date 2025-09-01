El gol se escribe con D en el Valencia

Hugo duro, Danjuma y Diakhaby / Levante-EMV

Los cambios eran necesarios y funcionaron. Lo mejor del Valencia en su primer triunfo de la presente campaña, radicó en su capacidad para entender el partido que debía jugar. Esa adaptación al guion del choque y el conocimiento de las características del rival, fueron claves para obtener el triunfo. La contundencia del marcador y la belleza de los tres goles resultan aspectos llamativos que acaparan la atención general. Un filón para grandes titulares. Sin ser tan apreciable, los hombres de Corberán exhibieron la cualidad de aprovechar sus bazas ante un Getafe que acudía a la cita precedido de unas magníficas credenciales. El equipo de Bordalás, con un excesivo desgaste acumulado en poco tiempo, volvió a sufrir un rapapolvo en Mestalla; aunque a diferencia de la pasada campaña, cuando se registró el mismo marcador, el desenlace estuvo condicionado por otras circunstancias.

El Valencia supo madurar el encuentro y esperar su momento. Sin brillantez ni vistosidad aparentes, cedió la iniciativa al principio a los madrileños, que quisieron asustar con una salida intensa. No hubo prisa ni descomposición. Cuestión de tiempo. Los valencianistas crecieron con el paso de los minutos. No es casualidad que en los tres partidos hayan acabado mejor que sus rivales. En Pamplona se les anuló un gol al límite del fuera de juego en el último minuto; frente a la Real Sociedad, con el partido roto, llegó el gol y varios saques de esquina con los vascos encerrados. Frente al Getafe, se lograron dos goles. La suerte también se alió, porque los azulones hicieron méritos para marcar. Diakhaby, Danjuma, Duro. El gol se escribe con D. El primero, a balón parado. Diakhaby anduvo certero y justificó a lo largo de la noche el regreso a la titularidad. El excelso tanto de Danjuma, con pase magistral de Javi Guerra, fue el golpe de gracia para el rival. La guinda la puso Hugo Duro, siempre motivado contra su ex –equipo. La primera victoria coincidió con el primer encuentro con la portería a cero, aunque los madrileños exhibieron buenas maneras y exigieron la máxima concentración a una defensa que, por momentos, tuvo exceso de trabajo. Los acontecimientos confirmaron que de medio campo hacia delante, el Valencia cuenta con más y mejores alternativas que hace un año. El presidente ausente.

Ni está ni se le espera por Mestalla. Kiat Lim, teórico máximo mandatario del Valencia, solo aparece, de vez en cuando, a través de redes sociales con rostro sonriente y escuetas referencias al club cuyo cargo más relevante «ocupa». En el palco, el pasado viernes, estuvo el responsable del Consejo Superior de Deportes, el valenciano Rodríguez Uribes, cuya voz, como la de otros políticos, no desentona en el discurso reivindicativo del Mundial 2030 para Valencia con la inevitable referencia al avance de las obras del nuevo estadio. En este asunto, como en tantos otros, la visión de la realidad de los representantes institucionales, no coincide ni por aproximación con la de miles de ciudadanos. Ambos puntos de vista están separados por un abismo, sobre todo de intereses.