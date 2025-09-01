Bienvenida a su casa, señoría

Víctimas de la dana muestran su apoyo a la jueza que instruye la causa frente al juzgado de Catarroja. / L. B.

La vuelta de la juez Nuria Ruiz Tobarra a la restaurada sede judicial de Catarroja representa una extraordinaria normalidad, por eso resulta importante. Que la instructora de la causa de la dana recupere su despacho tras la gran riada atiende al compromiso tan reclamado de la proximidad del Poder Judicial en las sociedades del bienestar, donde pocas veces se añade esos asuntos a los pilares clásicos de sanidad, enseñanza, protección social (pensiones, trabajo, desempleo, dependencia) y la sostenibilidad del planeta, incorporado en la Agenda 2030.

Que una parte de los familiares de las víctimas se concentren a las puertas del juzgado de Catarroja el primer día de su reapertura para agradecer el trabajo de una de sus titulares es una imagen que no se recuerda desde hace lustros, cuando aquellas madres gallegas contra la droga recibían con ovación a los agentes de las redadas contra los narcos enviados por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Nuria Ruiz nada tiene que ver con aquel superjuez estrella, afortunadamente, todo lo contrario. Alejada de los focos, se dedica a hacer su trabajo, lo que en estos momentos y en la cuestionada estructura judicial parece algo excepcional. Quizás por eso, por ejercer de jueza de cercanía se la difama desde hace meses, en una táctica suicida de dos letrados, vista la seguridad legislativa exhibida en sus autos.

El mismo magistrado que me enseñó a diferenciar entre difamación y calumnia, reconoció que los juicios los ganan los buenos abogados, por eso no entiendo cómo algunos pretenden defender los intereses de sus representados cuestionando la honestidad de una buena profesional. Un penalista avispado nunca va de frente contra el instructor, como enseñan en las facultades de Derecho y luego dicta la experiencia en las salas judiciales. Allá ellos con su poco oficio, porque, por si no lo saben, hay mínimas posibilidades que aparten a la juez que realiza la instrucción sobre las 228 muertes del 29 de octubre.

Además de la claridad de sus autos y la competente atención a los familiares de los muertos de aquella fatídica barrancada, que alguien se haya molestado en imprimir un folio con la frase de “Bienvenida a su casa, señoría” ya es un rotundo éxito de su trabajo.