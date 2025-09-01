El oficio del capitán, Vinícius y una tarde en el Belmonte

César Tárrega ehn una imagen de archivo / Levante-EMV

Minuto 94 de partido, el Valencia CF gana 2-0 y acaba de entrar Ramazani, último fichaje del conjunto de Mestalla. Cabezazo de Diakhaby y el balón sale despejado al espacio hacia donde corre Ramazani, control orientado y centro perfecto al área. Remata Hugo Duro a gol y lo celebra con más pasión de lo que es habitual en él porque necesitaba el tanto. Todos los compañeros corren a felicitarlo menos uno, César Tárrega se va a por Ramazani. Madera de capitán. Para construir un equipo de fútbol hacen falta muchas cosas, y una de ellas es tener un vestuario cosido. Todos han de saber que son necesarios.

Otro sofá. Miku, ex jugador del Valencia CF, desvela la conversación que tuvo con Paco Jémez cuando llegó al Rayo Vallecano. El técnico le dijo: “Yo he pedido un defensa central y le han fichado a usted, que es delantero… No lo conozco de nada, pero no soy gilipollas, si usted trabaja más y juega mejor que los otros delanteros, lo voy a poner”. Le faltó decirle he pedido una lámpara y me han traído un sofá. Se aplaude la sinceridad del entrenador con el futbolista. Sin ella, es difícil construir un equipo.

Cosas del fútbol. Palco del estadio Carlos Belmonte. Me ponen junto a una chica joven y un señor ya anciano que mantiene la mirada viva y permanece atento y vigilante como un centinela mientras apoya las manos en su bastón. Al poco, aparece el CEO del conjunto manchego y va directo a saludar al anciano. Escucho entonces que su nombre es Epifanio. Me come la curiosidad y acudo a Google pensando que tal vez sea un exjugador mítico, o algo similar. ¡Eureka! Es el socio número uno del Albacete. Le muestro la foto a la chica joven y le pregunto “¿es él?”. Sí, es mi abuelo. Vengo con él porque le cuesta mucho subir las escaleras. ¡Es feliz viendo jugar al Alba!, dice alegremente con una contagiosa inocencia juvenil. Empieza el partido, marca el Albacete y lo celebran juntos, pero la escena me deja una sensación; le gusta más llevar a su abuelo al fútbol, que el fútbol, aunque todavía no se ha dado cuenta. Tendrá tiempo para valorar estos momentos como corresponde, ahora es mejor que los disfrute sin más. Ríete de mí, que soy tu espejo. Otra vez el amigo Vinícius haciendo el gesto de “a segunda” en un estadio de fútbol dedicado a la afición local. Primero fue Mestalla, después el Carlos Tartiere de Oviedo y ves a saber a quién le tocará próximamente. He de decir que yo he sido bastante cafre. No recuerdo el momento exacto, pero me conozco y estoy convencido de que alguna vez en la grada de Mestalla habré cantado lo de “a segunda, a segunda” a un equipo rival al que vas ganando sobradamente y que está sufriendo en la parte baja de la clasificación. Repito, me conozco y lo habré hecho seguro. Pero me pasó al revés. Me pasó ver a otras gradas cantándole al Valencia CF “a segunda, a asegunda”, y me dolió tanto, que me vi frente al espejo y prometí no hacerlo más. Evidentemente uno no es el mismo superados los cincuenta que con la efervescencia adolescente, pero tal vez que lo haga Vinícius pueda servir para que entendamos que es mejor no hacerlo. Quiero decir, si lo hace Vinícius no es bien. Como dijo Leonard Cohen, a veces uno sabe de qué lado estar, simplemente viendo quiénes están al otro lado. Me pasa con Iker Jiménez, por ejemplo. Al respecto solo añadiré esto de Julen Guerrero: “Cuando Vinícius manda a segunda al Oviedo no enfada solo al aficionado del Oviedo, enfada y ofende a todos, por eso le pitan en otros campos”. Hallelujah…

PD: El próximo artículo lo voy a escribir en castellano de la calle, paquesentienda mejó y asercarme a la hente, como el Makinavaja en el Jueves. Un adelantao a su tiempo, el Ivà… #libertadcreativaparacarlosbosch