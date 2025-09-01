Pel valencià

El president Mazón y la presidenta de la AVL, Verònica Cantó. / Levante-EMV

Les cuento ya, de inicio, un secreto: Siempre he escrito para mi padre, a quien a menudo he considerado mi único lector. Por eso me expreso con total libertad (al pensar que no me lee nadie); y en castellano, a pesar de ser valencianohablante desde la cuna y considerar mi idioma fuente de riqueza, tradición centenaria y legado inacabable. Él, extremeño de nacimiento y autoalfabetizado, prefiere leer en castellano y yo, privilegiado bilingüe, elijo. Cabalgo mis contradicciones (si es que lo son) cada día, dialogo con ellas, aprendo y sigo. Sobre alguna que otra crítica disfrazada de propuesta bienintencionada, surfeo escéptico. Mi motivación (hacer sentir orgullo a mi padre) no entiende de opiniones sin contexto.

Complicado vivir esta tierra valenciana sin contradicciones, sin cesiones y concesiones. La derecha política piensa que solo cede ella. La izquierda exactamente igual. El victimismo bloquea el entendimiento, la posibilidad de avances sin retrocesos, cimentados en el bien común.

Molt s'ha dit del valencià, mai s'ha fet prou. Segueix en retrocés, a pesar que alguns el culpen de tots els mals. Els idiomes no són avaluables des de l'interés mercantilista i les portes que obrin o tanquen. Les llengües són identitat, arrelament i herència. Una forma particular de mirar i expressar el món. És molt demanar que s'abandonen les trinxeres?

Desde el victimismo también se magnifica siempre el supuesto poder de los adversarios. Se plantea el valenciano como una lengua en expansión, cuasi imperialista, al acecho de los castellanohablantes. Nada más lejos de la realidad. Nadie ha impuesto nunca el valenciano, eso es una verdad incuestionable.

Altra veritat? Demanar que s'utilitze un model lingüístic més aproximat a la parla diària dels valencians ni és traïció ni carrega contra la unitat de la llengua. Un model que, a més, accepta l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Altra? Admetre que català i valencià són el mateix no significa que no s'accepten, promocionen i usen models lingüístics particulars de cada zona. Varietat diatòpica, diafàsica i diastràtica, vam aprendre, no? Una altra veritat incòmoda? Hi ha dirigents de la dreta que treballen (ara des del poder) a favor del valencià. Per molt que descol·loce a alguns, és així. I el valencià no és de ningú. Si sumem hauríem de treballar junts.

¿Nos centramos en los verdaderos peligros, buscamos entendernos y trabajamos unidos por el futuro del valenciano?