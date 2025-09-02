Entre la frustración y la oportunidad

Jóvenes en València. / J.M. López

Vivimos en la era de mayor desarrollo tecnológico, social y democrático de la historia reciente, sin embargo, muchas personas se sienten frustradas, ansiosas y desilusionadas. Una paradoja evidente: nunca hubo tantas oportunidades, y nunca tantos, sobre todo jóvenes, percibieron que su vida carece de horizonte.

España figura entre los países con mayor desarrollo humano según la ONU. Contamos con cobertura sanitaria universal, educación gratuita, libertades civiles consolidadas y acceso digital masivo. Pero el 70 % de los jóvenes entre 18 y 30 años afirma que “no tiene futuro” (Injuve, 2025).

¿Cómo es posible que en una sociedad con más derechos que nunca domine esa sensación de derrota?

Parte de la respuesta está en la distancia entre lo prometido y lo vivido, entre las expectativas y la realidad. Durante años se transmitió la idea de que “todo es posible si lo deseas”, que cada persona podía ser “lo que quisiera”. Al chocar con el mundo real, empleos precarios, alquileres imposibles, competencia feroz, surge el resentimiento y, en algunos casos, la parálisis emocional: “Si todo está en mi contra, ¿para qué intentarlo?”.

La precariedad, la desigualdad y la incertidumbre son causas reales de malestar. Pero el discurso emocional ha sustituido, a veces, al racional. El malestar se convierte en identidad, y la queja en refugio. La indignación es legítima por la falta de horizontes colectivos y la ausencia de proyectos políticos capaces de ilusionar. Por tanto, no es solo un problema de los jóvenes, es un reto de toda la sociedad. Porque cuando una generación se siente sin futuro, lo que peligra es el futuro de todos.

Uno de los mayores focos de frustración es la dificultad para emanciparse. En España, la edad media para independizarse es de 30,3 años, la más alta de Europa (Eurostat, 2025). Los alquileres han subido más de un 35 % en cinco años, mientras los salarios apenas crecen. El resultado: miles de jóvenes atrapados en casa, deseando independencia y sin poder alcanzarla.

Pero con esta trampa de la vivienda surge un riesgo: culpar únicamente al sistema y olvidar la responsabilidad personal. Sí, existen burbujas inmobiliarias, especulación, un mercado injusto y también un modelo económico que no logra ofrecer estabilidad. El sistema falla, pero no podemos ignorar la necesidad de hábitos distintos, ahorro y proyectos a largo plazo.

El trabajo ha cambiado de valor. Antes era motor de ascenso social; hoy muchos lo perciben como una carga que roba vida. “Prefiero ganar menos, pero tener más vida”, dice Pedro, 24 años. La frase refleja un cambio cultural profundo, pero plantea preguntas: si todos buscamos trabajos flexibles, creativos y sin presión, ¿quién asume las tareas duras, imprescindibles para sostener la vida en común? La libertad sin sacrificio, la estabilidad sin rutina, el reconocimiento sin recorrido… son ideales comprensibles, pero difíciles de sostener colectivamente.

El acceso ilimitado al ocio digital ha transformado nuestra relación con el tiempo y con los demás. Pero, junto a las ventajas aparece una nueva fatiga: la saturación de estímulos sin contenido. Estamos hiperconectados, pero muchos se sienten solos. Todo está al alcance, pero nada llena del todo. La dopamina rápida de TikTok, el “me gusta” en Instagram o el maratón de series en Netflix sustituyen espacios de silencio, esfuerzo y maduración emocional. No se trata de volver atrás, sino de preguntarnos si aún sabemos tolerar la frustración y la incomodidad, ingredientes inevitables de la vida.

Este no es un alegato contra nadie, sino una invitación a reconciliarnos con tres palabras casi olvidadas: esfuerzo, lentitud y resistencia. La vida no es una App ni un algoritmo

Este no es un alegato contra nadie, sino una invitación a reconciliarnos con tres palabras casi olvidadas: esfuerzo, lentitud y resistencia. La vida no es una App ni un algoritmo. Es un proceso, a veces frustrante, donde lo más valioso rara vez llega de inmediato. El sistema, sin duda, debe cambiar: condiciones laborales más justas, acceso real a la vivienda, políticas que ofrezcan horizontes. Pero también hace falta una actitud renovada como sociedad: hablar de propósito, de coraje, de capacidad de construir incluso en la adversidad.

Quizás sea el momento de dejar atrás etiquetas de víctimas o culpables y empezar a hablar de generaciones valientes, que no niegan el dolor, pero tampoco se quedan atrapados en él, que se reconozcan mutuamente, que aprendan unas de otras y que construyan juntas.

El mundo está roto en muchos aspectos. Pero también está lleno de oportunidades para quien se atreva a repararlo. El futuro no está escrito. Y nadie mejor que los jóvenes para escribirlo.