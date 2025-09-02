Opinión
Les veus del Mediterrani
El ciutadà Vicent Torrent Centelles, va començar d’aprendre a Torrent -on hi ha l’Auditori que tornarà a dur el seu nom-, i a Morella, la ciutat de sa mare, la saviesa de cantar. I ara ho comparteix amb un tresor: el seu llibre Totes les cançons, una joia de merescut d’aniversari, compilant els 86 poemes -64 de creació amb la música, i 22 acoblats a melodies de la cultura popular valenciana i internacional-, escrits i cantats als quatre vents del món: ara no partitures sinó pàgines literàries, crítiques i vitalistes, d’un llibre que hauria d’“alcançar a tot el poble”.
Les creacions primeres del poeta s’originen ja als escolapis d’Iratxe i Salamanca, i algunes eren exactament desconegudes. Així, compareixen ja l’any crucial del 1968, originades ja en la intimitat moral i el compromís existencial: “Si algun dia” i “Quan t’arribe a la vora”. I l’Ausiàs March del poema que ell comença “No faig així com el petit vailet”, abans que sa germana li duguera a Vicent un disc d’un cantant de cançons modernes, “un xic que li diuen Raimon”... Alhora que, en temps del maig del 68, el primerenc -si no el primer- Romanç de cec sobre el rei Jaume, que esclatarà després encapçalant el molt actual disc 'Vergonya, cavallers, vergonya'. Sí, tot això, poc abans de trobar-se, cantant estàndards de folk song i propis, als carrers de Morella, l’any 1970, amb el nom d’Equip València Folk – recordem els Balanzà, i Bustamante, i Beúnza...-, com a teloners del grup de Jaume Arnella.
Llegir tots els poemes de Vicent que hem conegut cantats -i alguns d’inèdits davant o darrere dels fulgurants-, permeten escoltar-los amb la memòria viscuda; o llegir-los com un músic: que pot llegir pàgines de partitures en expectant silenci, per complexes que siguen, escoltant-les, comprenent-les. I fa goig de no oblidar que cada poema llegit et durà a la suma dels poemes i les vides dels altres companys d’Al Tall, amb ells compartint el cant i la dansa imprescindible com a memòria social i festiva del país i d’Europa, de la rebel·lió a l’ecologia, de la ironia a la història, de la vida quotidiana a la nit urbana i rural, i els personatges i emocions que de Coloma bruna et duguen a Joan i Karima, del Darrer diumenge d’octubre a la cançó de l’Aplec dels Ports, del Tio Canya a Europ eu!... Tu diràs: amb entusiasme indignat o amb renovada calma, t’hi llegiràs ara en la vida del país i del món.
- La alcaldesa de Torrent cesa al jefe de prensa por un altercado en la casa de su expareja
- Los asesores de Mazón que optan a una plaza pública de periodista serán examinados por subordinados
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- Alerta por calor en Valencia en el preludio de una noche casi infernal
- La Agencia de Seguridad Aérea pone nuevos límites a la altura de las torres del Grao
- Vuelven los 'minipisos' con alquileres que superan los 1.000 euros en València
- Un coliseo para la música: València estrena temporada con el Roig Arena
- En manos de Dios, en toda la extensión de la palabra