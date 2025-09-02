El Madrid ya es protagonista

Vinicius Júnior celebra su gol ante el Mallorca en Liga / Associated Press/LaPresse / LAP

Tenemos nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, hemos eliminado a la cúpula del arbitraje nacional, hemos nombrado un presidente de los árbitros que huele a madridismo, hemos reconstruido la Federación y hemos destituido a la seleccionadora nacional del fútbol femenino que ha tenido buena cartera de resultados, mas todo se nos ha caído porque en la tercera jornada de Liga ya hemos cabreado al Real Madrid y a su enhorno natural.

No nos gustaron los árbitros de las temporadas anteriores y tras insidiosa y cruenta campaña de la tele del club y sus influencias hubo que dar un cambio total a la cuestión arbitral.

Y no ha servido para nada porque en la tercera jornada y en el Bernabéu, los jueces de la contienda desde el césped y el VAR anularon tres goles.

¿Para esto se hizo la campaña de desprestigio y se formó un nuevo capítulo de gentes dirigentes más afines? ¿Para esto cambiamos el Comité Nacional e hicimos campaña con lo del desgraciado Negreira y los estúpidos que le dieron millones?

La senda de los malvados

El fútbol nacional continúa por la senda de malvados. No teníamos bastante con que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, tomara plaza federativa para que tuviera la ocurrencia de promover un partido de Liga Villarreal-Barça. en una ciudad que no veo en el mapa porque la llaman Mayami a pesar de que los indios que encontraron los españoles conquistadores se toparon con los miamis.

Llevar un partido de Liga a Estados Unidos no es de recibo, pero tampoco los es que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudi para hacer caja.

Internacionalizar el fútbol español, para competir con el inglés que lleva años instaurado en las televisiones de medio mundo, es faceta plausible, pero debe hacerse con prudencia. Por ejemplo, que en Miami juegue el Real Madrid.

Ye hemos comenzado la faena formal futbolística y hemos tenido la primera trifulca. No será la última.

Sobre todo, mientras protagonice, como hizo frente al Real Oviedo, el gran jugador, pero discutible personaje, Vinicius junior.